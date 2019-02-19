俄驻日大使发声：日本应承认二战结果

日本媒体 2 月 18 日报道，俄罗斯驻日大使加鲁京当日在东京发表演讲时，就俄日和平条约谈判表示，相比于设置许多期限，切实、细致地推动外交工作才是良策，他强调日俄两国不应设立谈判期限。

此前在德国慕尼黑举行的记者会上，俄外长拉夫罗夫也表达过同样的想法。他说，南千岛群岛（日称北方四岛）属于俄罗斯主权下是缔结和平条约的绝对条件，俄罗斯对谈判不设任何期限。

在 18 日的讲话中，加鲁京说，为建设一个能决定双方都可接受的解决方案的环境，两国需进行长期且细致的工作， “ 我们认为日本方面需承认第二次世界大战的结果，包括俄罗斯对南千岛群岛四个岛屿主权的合法性 ” 。

关于日俄领土争端，日本首相安倍晋三曾多次表示要尽快解决，不将问题留给下一代。据日本媒体此前报道，在

2018

年

11

月

14

日的会谈中，安倍与俄罗斯总统普京就根据

1956

年《日苏共同宣言》加速和平条约谈判达成一致。根据该条约，苏联同意在双方签署和平条约后考虑向日本移交南千岛群岛中的齿舞和色丹两岛，但宣言未提及国后岛和择捉岛的归属问题。

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