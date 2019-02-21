沙特阿美正洽谈扩大在印度的投资





沙特阿美的主要石油生产商正瞄准亚洲持续增长的燃料需求，将之视为其石油的稳定销售管道，同时也花钱协助亚洲各地改善炼油产能。





沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔 (Amin Nasser) 在新德里举办的一场行业会议上向记者表示： “ 我们打算在印度扩大投资，因此我们也和其他公司讨论，其中包括信实工业。 ”





沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫 (Khalid al-Falih) 表示，他希望沙特阿美和沙特基础工业公司 (SABIC) 能够成为印度家喻户晓的品牌。 SABIC 为沙特的石化公司。





法力赫和纳瑟尔随同沙特阿拉伯王储穆罕默德 (Mohammed bin Salman) 至印度进行一日访问。





法力赫称 Maharashtra 炼厂不是沙特阿美印度投资计划的句点。 “ 沙特阿美也正在寻找印度其他商机，因为一个投资案不管规模有多大，总还是不够。 ”





沙特亟欲进一步拓展炼油及石化事业。





“ 印度是沙特阿美的优先投资地。印度向我们购买近 80 万桶 / 日的原油，到了 2040 年印度的总消费量将达到 820 万桶 / 日， ” 纳瑟尔表示。





根据政府数据，印度是全球第三大原油消费国，需求达

470

万桶

/

日。

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路透社

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