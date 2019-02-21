沙特阿美正洽谈扩大在印度的投资

全球最大石油出口商沙特阿美执行长周三表示，该公司正洽谈可能在印度推动的投资，参与的公司包括信实工业(Reliance Industries)(RELI.NS)等等。
沙特阿美的主要石油生产商正瞄准亚洲持续增长的燃料需求，将之视为其石油的稳定销售管道，同时也花钱协助亚洲各地改善炼油产能。
沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)在新德里举办的一场行业会议上向记者表示：“我们打算在印度扩大投资，因此我们也和其他公司讨论，其中包括信实工业。”
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，他希望沙特阿美和沙特基础工业公司(SABIC)能够成为印度家喻户晓的品牌。SABIC为沙特的石化公司。
法力赫和纳瑟尔随同沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)至印度进行一日访问。
法力赫称Maharashtra炼厂不是沙特阿美印度投资计划的句点。“沙特阿美也正在寻找印度其他商机，因为一个投资案不管规模有多大，总还是不够。”
沙特亟欲进一步拓展炼油及石化事业。
“印度是沙特阿美的优先投资地。印度向我们购买近80万桶/日的原油，到了2040年印度的总消费量将达到820万桶/日，”纳瑟尔表示。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost