    • 2019年2月21日

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    沙特阿美正洽谈扩大在印度的投资

    星期四, 二月 21, 2019

    全球最大石油出口商沙特阿美执行长周三表示，该公司正洽谈可能在印度推动的投资，参与的公司包括信实工业(Reliance Industries)(RELI.NS)等等。

    沙特阿美的主要石油生产商正瞄准亚洲持续增长的燃料需求，将之视为其石油的稳定销售管道，同时也花钱协助亚洲各地改善炼油产能。

    沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)在新德里举办的一场行业会议上向记者表示：我们打算在印度扩大投资，因此我们也和其他公司讨论，其中包括信实工业。

    沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，他希望沙特阿美和沙特基础工业公司(SABIC)能够成为印度家喻户晓的品牌。SABIC为沙特的石化公司。

    法力赫和纳瑟尔随同沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)至印度进行一日访问。

    法力赫称Maharashtra炼厂不是沙特阿美印度投资计划的句点。沙特阿美也正在寻找印度其他商机，因为一个投资案不管规模有多大，总还是不够。

    沙特亟欲进一步拓展炼油及石化事业。

    印度是沙特阿美的优先投资地。印度向我们购买近80万桶/日的原油，到了2040年印度的总消费量将达到820万桶/日，纳瑟尔表示。

    根据政府数据，印度是全球第三大原油消费国，需求达470万桶/日。(路透社)

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