东南亚各国是否选择华为？5G网络成政治问题

进入 2019 年，关于是否采用中国华为公司的 5G 网络技术，世界各国纷纷开始在中美之间 “ 选边站 ” 。是否接受华为已经不是一个关于技术或经济的问题，而是一个政治问题。





不同于在北美、东欧、大洋洲等地区遭受的冷遇，华为在东南亚地区的推进似乎要顺利一些。有分析人士认为，华为在东南亚的推进源于中国在这一地区的强大影响力；也有人认为，华为得益于东南亚国家的政治环境，以及这些国家的政府与中国政府之间的关系。





物美价廉比安全重要





2 月初，泰国宣布建立了一个华为 5G 网络的测试平台，成为东南亚地区首个与华为合作的 5G 测试项目。该平台建在泰国东部的春武里市，这里是泰国政府经济振兴计划 —— 东部经济走廊 —— 的核心。据路透社报道，华为正与泰国数家电信运营商接洽，争取赶在 2020 年 12 月泰国推出全国性 5G 网络之前，建立起与当地企业的合作伙伴关系。





作为美国在东南亚的最老牌盟友，泰国在 2014 年军政府上台后，便与中国渐行渐近。泰国数字经济部长比切 · 杜龙卡韦罗（ Pichet Durongkaveroj ）表示，与华为的合作并不代表泰国政府没有安全方面的考虑。他说： “ 我们也在密切关注着全球其它国家对华为的指控。但是，我们这个 5G 试验平台只是一个测试项目，我们可以通过观察，来确认或否认那些对华为的指控。 ”





泰国工业联合会信息技术产业俱乐部主席普拉诺达（ Pranontha Titavunno ）表示：与美国不同，泰国考虑华为设备的性价比多过对安全的担忧。 “ 华为的产品物美价廉， ” 他说， “ 一提到中国的产品，人们总是有安全方面的考虑，但是，泰国没有什么让北京感兴趣的事情。 ”





数字威权主义





早些时候，澳大利亚媒体《外国简报》（ Foreign Brief ）发表了东南亚分析家乔纳森 · 弗朗西斯（ Jonathan Frances ）的文章，认为华为之所以能够在东南亚如鱼得水，是受益于东南亚国家日益蔓延的数字威权主义（ digital authoritarianism ）趋势。他以老挝、缅甸、柬埔寨等国家为例，说明这些国家的政府对媒体和网络言论越来越严格的管控，使中国厂家生产的一些具有网络监视功能的设备受到青睐。在这些国家的当权者看来，来自于国外的间谍行为远没有加强对国内人民的监视能力更重要。





弗朗西斯在文章中强调，腐败与精英专权促进了华为与专制政权的联系。他还预言，随着 5G 在这些国家的推出，公民自由和政治自由度将会下降；马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等国或将重新审议与华为之间的合作意向。





不过，一个月不到之后，其中的一些国家就继续与华为合作表了态。 2 月 12 日，菲律宾环球电信公司的首席执行官 Ernest Lawrence Cu 对媒体表示，公司雇用了以色列和英国咨询人员，对设备进行了广泛的检查之后，决定将按既定计划于下一季度推出采用华为技术的 5G 网络服务。他认为，有关华为公司对国家安全构成潜在威胁的说法， ” 在某种程度上被夸大了 ” 。





马来西亚通讯与多媒体部副部长依丁 · 沙里（ Eddin Syazlee Shith ）也于 2 月 13 日对外界表示： “ 马来西亚没有发现华为有任何不法行为的证据，目前，马来西亚没有决定禁止华为参与马国的 5G 部署。 ”





不是技术问题





在东南亚国家中，越南与中国的关系最为微妙。对于华为 5G 网络的态度，也像对待中国的态度一样，越南的官方和民间有着不同的看法。





据《越南快报》（ VnExpress ）报道， 2 月 15 日，华为越南部总经理 Fine Fan 在接受媒体采访时表示，华为不会因质量或成本的原因被打败，而且，华为很有可能成为越南电信公司的 5G 网络供应商。他透露，越南通讯部长已经保证，将向所有的 5G 设备供应商开放越南市场。

据悉，越南官方于去年 11 月宣布，越南将在 2019 年测试 5G 网络，从而确保 2020 年将 5G 覆盖到全国。





然而，一些越南人士对于政府向华为开放 5G 市场表达了审慎的看法。任职挪威电信公司的 5G 网络工程师 Do Van Thanh 对《美国之音》表示： “ 越南应该谨慎对待涉及独立性和主权的问题，不要被中国政府提供的廉价服务所迷惑。 ”





另一位身在美国德克萨斯州的越裔经济学家 Khuong Huu Loc 则告诉《美国之音》，华为现在身处危机时刻， “ 他们视越南为一个避风港，不惜代价要拿下越南价值 160 亿到 200 亿美元的市场，以向其它国家显示，华为是可以被接受的 ” 。





越南商人陈南（ Tran Nam ）认为，接受华为的 5G 网络可能是越中两国政府之间的某种交易。他说： “ 我们应该慎重考虑，因为一旦中国渗透到越南经济的每一个角落，就会很危险。他们的目标是扩大影响力，然后兼并对手。 ”





一位越南博主在脸书上写道： “ 选择华为，已经不再是科技或经济问题，而是一个政治或军事问题。 ”





着眼于战略的网络较量





2 月 13 日，华为轮值董事长徐直军接受了英国 6 家媒体的联合采访，就包括网络安全等媒体关心的热点话题进行了沟通。尤其是谈到了华为与英国国家网络安全中心（ National Cyber Security Centre ）的合作部分，这或许能够让一些担心 5G 设备安全问题的人士有所触动。（访谈全文很长，在此不予引用，有兴趣的读者可以在网上搜索。）





进入 2 月中旬以来，世界各国对于是否接受华为 5G 网络的态度似乎出现了一些微妙的变化。欧盟内部的一些国家已经明确表态，不会将华为排除在 5G 建设之外。前面所述的一些东南亚国家，也是在这一时期重申了将与华为继续展开合作的态度。





然而，对于华为 5G 网络的讨论并未终止。在徐直军接受英国媒体联合采访时，就有《金融时报》的记者对于未来 5 年、 10 年后网络世界的形态表达了更深一层的担忧，当网络安全问题变成了一个政治问题、甚至意识形态问题之后，网络世界会不会 “ 分裂成两种不同的技术体系 ” ？换句话说，就是分裂成 “ 一个中国的体系，一个美国的体系 ” ？





徐直军没有正面回答这个问题，或许，这并非他能够预见的。或许，这个问题也不是华为能够决定得了的。（美国之音）

Twitter

sgnypost





