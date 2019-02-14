越南将从举办美朝峰会中受益

去年 6 月美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡举行峰会时，新加坡的商人利用那一机会通过售卖和峰会有关的商品和举办相关活动赚取金钱。约 2500 名记者访问了新加坡，报道援引新加坡总理李显龙的话说，峰会帮助提高了新加坡的国际形象。





如今，特朗普和金正恩的第二次峰会将于 2 月 27 日和 28 日在越南举办。越南的专家表示，这次峰会会给越南带来更多的回报。





这次在越南河内举办的峰会内容很可能会包括美国对朝鲜制造武器的担忧。这一峰会将为越南赢得来自共产主义国家和民主国家的尊重，也会对越南的多国外交政策和成为包括大型国际活动在内的商业首选国的名望有好处。





新南威尔士大学荣誉退休教授卡尔 · 泰尔表示： “ 所有关键国，包括朝鲜、美国、中国和韩国，都信任越南是一个中立的举办国。 ” 中国支持朝鲜，而美国担心朝鲜在发展核武器。





他说： “ 越南的成功将再次证明其 ‘ 多元化和多边化 ’ 外部关系和成为 ‘ 所有国家可依靠的朋友 ’ 的外交政策的正确性。越南从它作为第二次峰会举办国所得到的影响力中获益。 ”





和世界最大经济体的连结





自从 80 年代以来，饱受战争创伤的越南经济快速发展。这将在峰会举办时得到美国的注意。

由廉价劳动吸引来的外国直接投资帮助越南的经济自 2012 年以来增长了 6-7% 。仅上个月，注册的外国投资和一年前同期相比上涨了 27.4% 。同样的，上个月越南加入了《跨太平洋伙伴关系全面与进展协定》。该自由贸易协定包含了全球 13.5% 的经济。





1994 年之前，美国对越南实施了长达 19 年的贸易禁运。





IHS 首席亚洲经济学家拉吉夫 • 比斯瓦斯表示，如今，美国消费者希望从越南购买鞋子、衣服和电子产品。美国的公司越来越将目光放在越南的中产阶级上，认为他们是可行的出口市场。





他说： “ 越南和美国的关系肯定会是这次峰会的关键之一。尽管参与峰会的显然是美国和朝鲜，但我想特朗普总统造访越南这件事对越南来说也会很积极。这提供了展开双边对话的机会。 ”





他表示，美国和越南的关系 “ 正进入新高度 ” ，峰会将给这一趋势 “ 提供聚焦灯光 ” 。





2017 年，特朗普将越南的经济进步称赞为一个 “ 伟大的奇迹 ” ，尽管美国的巨额贸易逆差对越南有利。贝克 · 麦坚时律师事务所胡志明分部的合伙人弗雷德里克 · 伯克说，特朗普的这番话告诉了朝鲜，有着越南这样共产主义制度的国家也可以进步发展。





国际活动





分析人士表示，这次峰会是在越南举办的多次主要的国际活动之一，泰尔表示，亚洲国家 “ 知道越南有能力在管理高级别峰会时提供安全、优秀的服务和专业的外交体验 ” 。





有着 21 个成员的亚太经合组织国家领导人会议 2017 年时在越南的沿海城市岘港举办。明年，越南将主持有 10 个成员国的东南亚国家联盟会议，为此，越南将举办一系列大规模的活动。

胡志明人文与社会科学大学国际关系主任阮忠表示： “ 我想越南领导人在国际场合并没有很有自信。他们能利用这次机会得到许多来自世界的注意。 ”





政治声望





伯克表示，如果朝鲜和美国在峰会上取得对处理核武器的进展，已经得到了峰会参与国信

任的越南这个月将正式发出对区域和平努力的支持。





他说 :“ 它在国际社会上的姿态，不仅是一个负责任的成员，也是实际上一个步入最高国际关系和国际问题解决的领导者。 ”





越南，和其他东南亚政府一样，追求一个同时得到中国和西方国家的安全和经济利益的平衡外交政策。





在新加坡的峰会上，特朗普和金正恩签署了一份广泛的联合声明，包含美国对朝鲜的安全保证和对削减核武器发出支持。（美国之音）

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