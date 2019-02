菲律宾知名记者、《时代》周刊年度人物因诽谤罪被捕

屡获殊荣的菲律宾记者兼一家在线新闻网站的创始人因与总统罗德里戈 · 杜特尔特 (Rodrigo Duterte) 多次发生冲突,于周三被政府人员以诽谤罪逮捕。





菲律宾新闻网站拉普勒 (Rappler) 的执行主编玛丽亚 · 雷萨 (Maria Ressa) 在受到一名涉嫌谋杀、人口贩卖及贩毒的商人投诉后被捕。菲律宾司法部代表这名商人提起诉讼,该商人否认有任何不当行为。杜特尔特政府坚持认为逮捕是对申诉的正常回应。





雷萨的被捕源于 2012 年的一篇报道,该报道称这位商人与该国最高法院的一名法官有关联。





雷萨在被捕后发表声明说: “ 我们没有被吓倒。再多的法律案件、黑色宣传和谎言也无法让继续坚守阵地的菲律宾记者噤声。 ” 她补充道: “ 这些法律上的伎俩让人们看到政府会让记者们沉默多久,包括迫使我在监狱里过夜的卑鄙行径。 ”





菲律宾全国记者联盟 (The National Union of Journalists of the Philippines) 谴责这次逮捕是 “ 一个恃强凌弱的政府无耻的迫害行为 ” 。





曼谷保护记者委员会 (The Committee to Protect Journalists in Bangkok) 呼吁当局撤销对雷萨的所有指控并立即释放她。该委员会的东南亚代表肖恩 · 克里斯宾 (Shawn Crispin) 说, “ 菲律宾政府对拉普勒和雷萨的法律骚扰现在已经到了一个关键和令人担忧的时刻。 ”





总部设在伦敦的国际特赦组织 (Amnesty International) 谴责这次逮捕出于 “ 厚颜无耻的政治动机 ” 。





雷萨是《时代》周刊 2018 年评选的 “ 年度人物 ” 之一。《时代》周刊称雷萨领导拉普勒 “ 无畏地对总统杜特尔特的宣传机器和法外处决进行报道 ” ,报道直指总统杜特尔特标志性的扫荡毒品运动,这场运动导致数千人死亡。批评人士说,这项运动针对的目标是穷人。





雷萨的被捕代表着政府对拉普勒施加的压力大幅升级。拉普勒已面临逃税指控,可能会因此被迫关闭。





杜特尔特还打击了媒体和立法机构中其他反对他血腥的扫荡毒品运动的高调批评者。





在无国界记者组织

(Reporters Without Borders)

去年发布的新闻自由排名中,菲律宾下滑了

6

位。该组织表示,由于政府大力压制批评声音,该国的排名已在

180

个国家中降至

133

名。(美国之音)

