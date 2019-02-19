白宫欢迎中国代表团赴华盛顿举行新一轮贸易谈判

中国贸易代表团本星期在华盛顿与美国进行新一轮贸易谈判。





白宫星期一公布的声明说，特朗普总统宣布，美国欢迎中国代表团从 2 月 19 日开始在华盛顿进行有关美中两国贸易关系的谈判。





白宫在声明中说，这次谈判是特朗普总统和习近平主席去年 12 月 1 日在布宜诺斯艾利斯所达成协议的组成部分，两国在 90 天内进行谈判，着眼点是中国做出对美中贸易有影响的结构性改变。





美国在两国领导人去年达成贸易战暂时休战的协议后，把对总额 2000 亿美元的中国产品的关税从 10% 上调到 25% 的计划推迟到今年 3 月 1 日。如果美中两国不能达成协议，美国将在 3 月 2 日实施关税上调的计划。不过特朗普总统早些时候表示，如果双方接近达成协议，他也有可能推迟关税上调的期限，不过他并不愿意这样做。





白宫星期一的声明说，双方会谈牵头人的会谈从 2 月 21 日开始，美方代表团由贸易代表莱特希泽率领，参加谈判的有财政部长姆努钦、商务部长罗斯、总统首席政策顾问库德洛和总统贸易及工业政策助理纳瓦罗。白宫声明还说，在此之前，美国副贸易代表格里什 2 月 19 日率领美国代表团与中国代表就进行副部长级会谈。





中国商务部于当地时间星期二早晨在其官方网站做了一句话的新闻发布，称习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将访问华盛顿，于

2

月

21

日至

22

日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行第七轮中美经贸高级别磋商。（美国之音）

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