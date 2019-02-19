白宫欢迎中国代表团赴华盛顿举行新一轮贸易谈判

中国贸易代表团本星期在华盛顿与美国进行新一轮贸易谈判。
白宫星期一公布的声明说，特朗普总统宣布，美国欢迎中国代表团从2月19日开始在华盛顿进行有关美中两国贸易关系的谈判。
白宫在声明中说，这次谈判是特朗普总统和习近平主席去年12月1日在布宜诺斯艾利斯所达成协议的组成部分，两国在90天内进行谈判，着眼点是中国做出对美中贸易有影响的结构性改变。
美国在两国领导人去年达成贸易战暂时休战的协议后，把对总额2000亿美元的中国产品的关税从10%上调到25%的计划推迟到今年3月1日。如果美中两国不能达成协议，美国将在3月2日实施关税上调的计划。不过特朗普总统早些时候表示，如果双方接近达成协议，他也有可能推迟关税上调的期限，不过他并不愿意这样做。
白宫星期一的声明说，双方会谈牵头人的会谈从2月21日开始，美方代表团由贸易代表莱特希泽率领，参加谈判的有财政部长姆努钦、商务部长罗斯、总统首席政策顾问库德洛和总统贸易及工业政策助理纳瓦罗。白宫声明还说，在此之前，美国副贸易代表格里什2月19日率领美国代表团与中国代表就进行副部长级会谈。
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