亚洲股市接近四个月高位 受助于贸易谈判乐观情绪

亚洲股市周二徘徊在四个月高位附近，受到围绕中美贸易谈判在取得进展的希望、以及对央行将祭出政策刺激的预期所支撑。





投资者信心因隔夜欧洲股市微幅上涨而受到提振。美国市场周一因公共假日休市。

MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数微升，日股日经指数几近持平。









美国与中国经贸谈判进展的报导，令投资人乐观预期双方能在 3 月 1 日期限前达成妥协方案，降低贸易摩擦，或至少避免大幅调升关税，但谈判细节仍不明朗。





白宫周一表示，美国与中国之间的新一轮贸易谈判将于周二在华盛顿开始，本周晚些时候进行更高级别的谈判。





美国总统特朗普周五重申，他可能延长 3 月 1 日与中国达成贸易协议的最后期限，同时保持现行关税不变。





中国股市反应人气转变，本月迅速上涨， MSCI 中国 A 股国际大盘暂行指数上涨 6.5% ，涨幅在主要股市中居冠，尽管中国经济放缓。





此外，在美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 暗示可能鉴于美国经济疲软而中止升息之后，投资人如今看来正回归风险资产市场。





“ 上周看来全球各国央行可能已经进入货币宽松进程， ” 美银美林策略师 Ajay Singh Kapur 在一份报告中表示。

“ 若是如此，这将对亚洲及新兴市场股票非常有利， ”Kapur 并指出。





“ 我们认为央行的资产负债表是股价最重要的驱动因素，因其可以降低风险溢价，并阻断通缩风险。 ”





汇市方面，欧元和其他对风险敏感货币仍受到美中贸易谈判的憧憬所支撑，不过大多数货币陷于常见区间。









欧洲接二连三公布了疲软经济数据，其中包括德国 GDP ，这加重了欧元压力。





欧洲央行 (ECB) 管理委员会委员雷恩 (Olli Rehn) 周日的讲话，引发外界臆测欧洲央行将推出又一轮定向长期再融资操作 (TLTRO) 以支持银行业放款。













贵金属市场相对活跃一些，现货钯金升至每盎司 1,462.5 美元的纪录高位，因更严格的排放标准料增加钯金需求。





现货金在每盎司 1,325 美元附近持稳，之前曾一度升至近 10 个月高位 1,327.40 美元。





油价涨跌互见，布兰特原油下跌 0.4 美元至每桶 66.10 美元，与周一所及 11 月中以来高位 66.83 美元相距不远。





美国原油期货上涨

0.12

美元至

55.71

美元。

(

路透社

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