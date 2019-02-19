亚洲股市接近四个月高位 受助于贸易谈判乐观情绪

亚洲股市周二徘徊在四个月高位附近，受到围绕中美贸易谈判在取得进展的希望、以及对央行将祭出政策刺激的预期所支撑。
投资者信心因隔夜欧洲股市微幅上涨而受到提振。美国市场周一因公共假日休市。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升，日股日经指数几近持平。
中国股市亦变动不大，沪深300指数.CSI300上日大涨后，最新上涨0.1%。
美国与中国经贸谈判进展的报导，令投资人乐观预期双方能在3月1日期限前达成妥协方案，降低贸易摩擦，或至少避免大幅调升关税，但谈判细节仍不明朗。
白宫周一表示，美国与中国之间的新一轮贸易谈判将于周二在华盛顿开始，本周晚些时候进行更高级别的谈判。
美国总统特朗普周五重申，他可能延长3月1日与中国达成贸易协议的最后期限，同时保持现行关税不变。
中国股市反应人气转变，本月迅速上涨，MSCI中国A股国际大盘暂行指数上涨6.5%，涨幅在主要股市中居冠，尽管中国经济放缓。
此外，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示可能鉴于美国经济疲软而中止升息之后，投资人如今看来正回归风险资产市场。
“上周看来全球各国央行可能已经进入货币宽松进程，”美银美林策略师Ajay Singh Kapur在一份报告中表示。
“若是如此，这将对亚洲及新兴市场股票非常有利，”Kapur并指出。
“我们认为央行的资产负债表是股价最重要的驱动因素，因其可以降低风险溢价，并阻断通缩风险。”
汇市方面，欧元和其他对风险敏感货币仍受到美中贸易谈判的憧憬所支撑，不过大多数货币陷于常见区间。
欧元兑美元EUR=报在1.1304美元，脱离上周五所及的三个月低点1.1234美元。
欧洲接二连三公布了疲软经济数据，其中包括德国GDP，这加重了欧元压力。
欧洲央行(ECB)管理委员会委员雷恩(Olli Rehn)周日的讲话，引发外界臆测欧洲央行将推出又一轮定向长期再融资操作(TLTRO)以支持银行业放款。
美元兑日圆JPY=报110.49日圆，从上周四所及的七周高位111.13回落。
英镑GBP=D4略跌，报在1.2905美元，市场聚焦英国与欧盟之间的退欧磋商。
贵金属市场相对活跃一些，现货钯金升至每盎司1,462.5美元的纪录高位，因更严格的排放标准料增加钯金需求。
现货金在每盎司1,325美元附近持稳，之前曾一度升至近10个月高位1,327.40美元。
油价涨跌互见，布兰特原油下跌0.4美元至每桶66.10美元，与周一所及11月中以来高位66.83美元相距不远。
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