被加州起诉后 特朗普政府将取消其9亿美元补助金

据路透社，当地时间 19 日，美国交通部表示，将取消奥巴马政府授予加州高速铁路项目的 9.29 亿美元补助资金。





加州州长 Gavin Newsom 上周表示，该州将大幅缩减 773 亿美元的高速铁路项目，因为该项目面临成本上涨、延误和管理问题，但加州将完成该项目的一小部分。交通运输部联邦铁路管理局在一封信中表示，由于该州 “ 没有取得合理的进展 ” ，它希望停止融资。加州州长则在一份声明中将交通部的举动与此前加州领导起诉特朗普行动联系起来。他说： “ 这是加利福尼亚州的资金，我们将为此而战。 ”

此前，加州检察长领导美国 16 个州集体起诉特朗普。据美联社，美国总统特朗普因筹措美墨边境墙费用宣布国家进入紧急状态后，美国 16 个州的检察长于当地时间 18 日集体起诉特朗普政府，要求联邦法院阻止特朗普的行为。

据悉，根据加州高速铁路项目计划，加利福尼亚将在第一阶段建造一个

520

英里（

826.8

公里）的系统，该系统能使列车在交通堵塞情况下以每小时

220

英里（

354

公里

/

小时）的速度从洛杉矶行驶到旧金山。奥巴马政府在

2010

年向该州授予总额

35

亿美元的资金，加州选民在

2008

年为该项目批准了近

100

亿美元的债券收益。

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