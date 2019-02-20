莫迪亲自为沙特王储接机 印沙将建战略伙伴关系

在迎接周二到访印度的沙特王储本 · 萨勒曼时，印度总理莫迪打破常规，亲自到机场接机迎接。

据路透社 20 日报道，莫迪周二以超过常规的礼遇来迎接沙特王储，他亲自赶赴机场，在沙特王储迈下舷梯之后立即上前与其拥抱。而按照常规，印度总理一般不亲自到机场迎接来访外宾，而是派部长级官员前往。





印度外交部新闻发言人库玛尔（ Raveesh Kumar ）随后在推特上发言称， “ 这是两国关系新的篇章。 ” 他还称赞莫迪的举动 “ 打破了常规 ” ，并贴出了莫迪和沙特王储拥抱的照片。

沙特已经是印度最大的原油供应国。印度外交部上周曾表示，两国将在此基础上拓展能源领域以外的合作，双方政府将共同打造战略伙伴关系。

莫迪将于周三正式与沙特王储进行会谈。刚刚结束巴基斯坦之行的沙特王储访印的时机十分微妙。在伊斯兰堡，沙特王储受到了巴总理伊姆兰 · 汗的热烈欢迎，伊姆兰汗亲自驾车将其接入伊斯兰堡市区。巴沙两国还签订了总额达 200 亿美元的投资协议，沙特还承诺将增加对巴基斯坦的原油供应。

上周早些时候，在印巴争议的克什米尔地区发生了一起针对印度军警的袭击，造成

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名印度军警死亡。印度随即指责巴基斯坦在幕后推动了袭击事件，誓言报复。印军最高指挥官周二表示，巴基斯坦情报机构三军情报局（

ISI

）参与了上周在印控克什米尔地区发生的自杀式袭击。巴总理随后否认了印度的指控。

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