美专家担心美朝新加坡峰会在河内重演

美国总统特朗普即将与朝鲜领导人金正恩在越南首都河内举行峰会。这是两人自去年 6 月在新加坡举行历史性峰会之后的第二次会晤。美国的一些朝鲜问题专家担心，特朗普总统因急于求成而在朝鲜在无核化问题上做出很少让步的情况下做出过多的让步，使新加坡峰会的情况在河内重演。





蓬佩奥：希望河内峰会迈出 “ 历史性的一步 ”





特朗普总统 2 月 27 日至 28 日将在河内与朝鲜领导人金正恩举行去年 6 月以来的第二次会晤。

美国国务卿蓬佩奥表示，他非常希望金正恩兑现他去年在新加坡的第一次美朝峰会上做出的朝鲜彻底去核的承诺，并希望特朗普总统和金正恩在河内的会谈中能 “ 向前迈出历史性的一步 ” 。





克林纳：不会破裂，也不会有突破





不过，美国的朝鲜问题专家普遍对这次峰会不抱太高的期望。





华盛顿传统基金会亚洲研究中心的高级研究员克林纳 (Bruce Klingner) 在接受美国之音采访时表示，希望美国避免犯在新加坡峰会上的那些错误。





他说： “ 我认为，它不会破裂或是一个突破。我们当然希望它比新加坡峰会要好一些。上次美国犯了好几个错误。但愿我们能够在美国不过早做出让步的情况下在使朝鲜对实际的无核化做出承诺方面取得更多的重大进展。 ”





车维德：担心新加坡峰会在河内重演





在小布什总统任内担任过国安会亚洲事务主任的车维德 (Victor Cha) 认为，鉴于特朗普总统一向不看重美国的同盟关系，认为这些盟国在安全上搭美国的便车，在经济上占美国的便宜，因此他担心，新加坡峰会上出现的情况可能在河内重演。





车维德 星期四在外交关系委员会举行的一个研讨会上表示： “ 在新加坡，唯一一个具体的、可交付的、也是让人感到意外的东西就是特朗普总统承诺暂停美韩军事演习，而这些演习为朝鲜半岛提供了威慑力量与和平。因此，有一个担心是，下个周末我们可能在河内看到这种情况的重演。 ”





对朝鲜在无核化方面做出重大让步不抱信心





曾经与朝鲜人举行过面对面会谈的这位朝鲜问题专家表示，也许有人认为，在特朗普总统做出让步后，朝鲜方面也会在无核化或是它的武器或导弹项目方面做出重大让步。但是他说，研究朝鲜问题的专家以及美国的情报界对这种前景都不抱什么信心。





布鲁金斯学会韩国 - 高丽基金会高丽研究负责人 Jung Pak 就持这种看法。这位在美国中央情报局和国家情报局局长办公室都担任过高级职务的前情报分析官在接受美国之音采访时表示，她预计朝鲜方面不会在无核化方面做出重大让步。





她说： “ 基于我目前看到的朝鲜方面的行动或是声明，他们对采取放弃或是销毁他们核项目的行动，把球向前推动没有什么兴趣。自从新加坡峰会以来，他们拒绝讨论核查或是核实的问题，他们继续说，他们履行了新加坡峰会他们所承担的部分，现在轮到美国方面采取相应的措施了。 ”





美朝河内峰会面临的风险





外交关系委员会朝鲜问题研究的高级研究员斯奈德 (Scott Snyder) 认为，在河内举行的这次峰会的风险与特朗普与进行实际谈判的美国官员之间是否统一所带来的风险有关。





他说： “ 我对那些工作级别的谈判人员非常有信心，他们非常清楚美国和韩国需要步调一致，需要进行密切的协调。真正的风险是，特朗普总统会放弃某个东西，让韩国感到意外。 ”





斯奈德说，很多人担心，特朗普总统会放弃美国驻韩美军甚至是美韩同盟关系，以换取朝鲜的无核化承诺，并因此获得诺贝尔和平奖。这位美国 - 高丽政策项目主任认为，如果特朗普向金正恩提出和平的前景，美国应该期待朝鲜方面做出相应的回应。





他说： “ 通过提出和平的前景，我们实际上是把一个非常重要的诱惑摆在桌面上。如果朝鲜方面对此是认真的话，我们应该可以期待它做出大的动作。所以我认为，这个过程的一部分实际上是在测试这种可能。 ”





这位专家担心的是，韩国虽然也希望朝鲜半岛实现和平，但是他们日益把朝鲜看成是一个经济机会，而美国仍然把朝鲜看成是一个无核化的挑战。所以这个过程中一个关键的问题是，美韩如何有效的协调这两种不同的做法，使平壤没有机会利用美韩之间的分歧。





赫斯曼：美应寻求朝鲜公布导弹设施





华盛顿智库国际战略与研究中心核问题项目主任赫斯曼 (Rebecca Hersman) 认为，特朗普政府内部对于如何推动朝鲜的无核化进程存在分歧是一个问题，而更大的一个问题是，朝鲜半岛上仍然存在根本性的威慑与区域风险的问题。





她在外交关系委员会上举行的研讨会上指出，朝鲜现在没有进行导弹与核试验，这并不意味着他们在这方面的能力有所减弱，而且他们以前进行这些试验的时间也是不定期的，有时候测试很频繁，有时候也有很长的时间不进行测试，因此目前没有进行这些试验并不像我们所认为的那样是一个全新的现象。在她看来，朝鲜的大规模杀伤性武器以及核能力所构成的风险依然存在，而且这些项目是自主开发的，仍然是完好无损的。因此她认为，在即将举行的朝核峰会上，美国应该要求朝鲜公布事先未公开的导弹或是核试验基地。





她说： “ 我实际上认为，把聚光灯聚焦到这个问题上是有益的，以提醒人们这些东西的存在。我们应该期待发现更多的这些东西。我们应该期待在朝鲜全国各地看到导弹驻军和运作的地方。我们应该看到他们采取不同程度的防御姿态。我们应该在靠近非军事区的地方看到短程导弹，在更远一点的地方看到发展程度更高的射程更远的导弹。我们应该期待看到这些东西，应当寻求看到这些东西。它应该包含在关于无核化的任何对话中。他们不能与核心项目分别开来。 ”





赫斯曼还表示，在讨论与朝鲜有关的风险时，很重要的一点是不要忽略它所拥有的相当规模的生化武器能力。（美国之音）

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