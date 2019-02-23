美中谈判延长两天 特朗普对达成协议表示乐观

美国总统特朗普对美中达成贸易协议表示乐观，预计不久后与中国国家主席习近平见面。同时，中国代表团在美谈判时间将延长两天。





特朗普周五在椭圆形办公室对记者说： “ 我认为达成协议的可能性更大。 ”





在他发表上述言论之际，美中两国本周于华盛顿进行了 1 月中以来的第四轮磋商，试图化解全球前两大经济体已持续一年的贸易争端。本轮磋商原定于周五结束，但由中国国务院副总理刘鹤领衔的中国代表团同意在华盛顿再停留两天。





特朗普表示，因为会谈进展顺利，双方计划在整个周末继续谈判，中方代表团将在周日晚上或周一离开华盛顿。





虽然 3 月 1 日达成协议的最后期限临近，但特朗普暗示愿意推迟上调中国商品关税的日期。他还预计不久后与习近平见面，届时可能会做出重大贸易决定。





特朗普说： “ 如果我看到正在取得进展，正在取得实质性进展，延长这一最后期限将是恰当的。保持在 10% 而不是提高到 25% 。我倾向于这样做。 ”





暂不提高关税将防止贸易战进一步升级。这场贸易战已经扰乱了价值数千亿美元的商品贸易，减缓了全球经济增长，并扰乱了市场。受到有望结束贸易战的乐观情绪提振，美国三大股指收涨。





美国贸易代表莱特希泽表示，双方在 “ 结构性问题 ” 上取得了进展，但没有提到细节。但莱特希泽警告说，在达成协议前还有一些 “ 大 ” 障碍。





特朗普下午在白宫接见了中国贸易代表团。会面时，刘鹤附和了特朗普的观点，称从中国的角度来看，贸易协议是 “ 非常有可能 ” 达成的。





刘鹤的翻译朗读了习近平写给特朗普的信，信中赞扬了双方去年年底在阿根廷达成停火协议后取得的进展。





在场的美国财政部长姆努钦表示，两国就汇率条款达成一致，但未详细说明。彭博社本周报道称，美国要求中国稳定人民币汇率，不能通过贬值人民币来应对美国关税的影响。





据路透社报道，双方正在起草六个谅解备忘录，涵盖贸易谈判中最困难的问题，包括网络盗窃、知识产权、服务业、汇率、农业及贸易非关税壁垒等议题。（美国之音）

Twitter

sgnypost





