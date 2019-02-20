    • 2019年2月20日

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    美政府涉嫌向沙特出售敏感核技术 国会立案调查

    星期三, 二月 20, 2019

    美国国会众议院监督委员会当地时间周二（19日）宣布，因几名举报人对向沙特王国出售核技术的行为表示担忧，国会正对美国政府与沙特阿拉伯的交易展开调查。
    　　
    据美国《国会山报》网站（thehill19日消息，国会工作人员当日发布一份报告，称尽管道德顾问和国家安全官员发出警告，但白宫高级官员仍在向沙特阿拉伯出售核技术。报告指出，根据事件梗概，委员会现正展开一项调查，以确定美国政府采取的行动是否符合美国国家安全利益，或者更确切地说，美国外交政策的这种潜在变化是否服务于那些获利者。报告指出，为了推进调查，众议院监督委员会主席卡明斯（Elijah Cummings）致信几个参与推动该计划的个人和组织，包括白宫、 CIA、弗林信息集团、IP3公司以及商务部、国防部、能源部、国务院和财政部。
    　　
    委员会发送给白宫的信件要求在35日之前提交与本届政府迄今的核电计划相关文件。据报道，在这些调查事项中，道德官员对与前国家安全顾问弗林（Michael Flynn）有关的一家公司提出警告，该公司致力于在沙特建造核电站。

    报告引述几名举报人的说法，称他们目睹了政府内部关于向沙特出售核能反应堆的异常行为。报告称，举报人警告说白宫顶级顾问之间的利益冲突可能会影响联邦刑事法规 
    　　
    对于美国国会的调查，美国国家安全委员会和IP3公司在应询时尚无立即回应。报道指出， 20166月至当年12月，弗林担任IP3公司的顾问，同时担任政府过渡团队要职。本届美国政府成立后，弗林被任命为国家安全顾问，但在几周后便辞职。报告指出，在本届美国政府执政的第一周，弗林的密友哈维（Derek Harvey）爆料称，在过渡期间弗林决定实施IP3公司的沙特核计划，并称其为中东马歇尔计划

    据报道，该公司职员曾警告，如要将核反应堆出售给其他国家，必须符合法律以确保其符合防扩散标准。但就在新一届政府上台后几天，IP3公司向弗林发送了一份备忘录，旨在让政府批准支持中东马歇尔计划，并任命好相关人员作为政府派驻沙特的特别代表。
    　　
    据报道，美国国家安全委员会的道德和法律顾问也得出结论，弗林存在潜在的利益冲突，可能违反法律。因此，国安委法律顾问艾森伯格（John Eisenberg）指示国安委工作人员停止该计划的所有工作，报告说。
    　　
    但即使在弗林于20172月离职后，白宫仍在继续执行该计划。2017324日，多名员工向国家安全委员会法律顾问表达了相关忧虑。此后，当时的国家安全顾问麦克马斯特告诉工作人员，他们应该已经停止了该提案的所有工作。

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