美政府涉嫌向沙特出售敏感核技术 国会立案调查

美国国会众议院监督委员会当地时间周二（ 19 日）宣布，因几名举报人对向沙特王国出售核技术的行为表示担忧，国会正对美国政府与沙特阿拉伯的交易展开调查。

据美国《国会山报》网站（ thehill ） 19 日消息，国会工作人员当日发布一份报告，称尽管道德顾问和国家安全官员发出警告，但白宫高级官员仍在向沙特阿拉伯出售核技术。报告指出，根据事件梗概，委员会现正展开一项调查，以确定美国政府采取的行动是否符合美国国家安全利益，或者更确切地说，美国外交政策的这种潜在变化是否服务于那些获利者。报告指出，为了推进调查，众议院监督委员会主席卡明斯（ Elijah Cummings ）致信几个参与推动该计划的个人和组织，包括白宫、 CIA 、弗林信息集团、 IP3 公司以及商务部、国防部、能源部、国务院和财政部。

委员会发送给白宫的信件要求在 3 月 5 日之前提交与本届政府迄今的核电计划相关文件。据报道，在这些调查事项中，道德官员对与前国家安全顾问弗林（ Michael Flynn ）有关的一家公司提出警告，该公司致力于在沙特建造核电站。





报告引述几名举报人的说法，称他们目睹了政府内部关于向沙特出售核能反应堆的 “ 异常行为 ” 。报告称，举报人 “ 警告说白宫顶级顾问之间的利益冲突可能会影响联邦刑事法规 ” 。

对于美国国会的调查，美国国家安全委员会和 IP3 公司在应询时尚无立即回应。报道指出， 2016 年 6 月至当年 12 月，弗林担任 IP3 公司的顾问，同时担任政府过渡团队要职。本届美国政府成立后，弗林被任命为国家安全顾问，但在几周后便辞职。报告指出，在本届美国政府执政的第一周，弗林的密友哈维（ Derek Harvey ）爆料称，在过渡期间弗林决定实施 IP3 公司的沙特核计划，并称其为 “ 中东马歇尔计划 ” 。





据报道，该公司职员曾警告，如要将核反应堆出售给其他国家，必须符合法律以确保其符合防扩散标准。但就在新一届政府上台后几天， IP3 公司向弗林发送了一份备忘录，旨在让政府批准支持 “ 中东马歇尔计划 ” ，并任命好相关人员作为政府派驻沙特的特别代表。

据报道，美国国家安全委员会的道德和法律顾问也得出结论，弗林存在潜在的利益冲突，可能违反法律。 “ 因此，国安委法律顾问艾森伯格（ John Eisenberg ）指示国安委工作人员停止该计划的所有工作， ” 报告说。

但即使在弗林于

2017

年

2

月离职后，白宫仍在继续执行该计划。

2017

年

3

月

24

日，多名员工向国家安全委员会法律顾问表达了相关忧虑。此后，当时的国家安全顾问麦克马斯特告诉工作人员，他们应该已经停止了该提案的所有工作。

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