欧盟发布电子商务增值税改革实施条例 2021年实施

据欧联网援引欧联通讯社报道，欧盟日前公布《电子商务增值税改革实施条例》。该条例依据欧盟成员国和在线交易平台协商协商制定，旨在确保欧盟于 2017 年 12 月颁布的《电子商务增值税条例》顺利实施。该条例将于 2021 年 1 月开始实施。

据报道，《电子商务增值税改革实施条例》延续了欧盟全境内现存的增值税跨境缴纳门槛 —— 小额单笔消费规则，即低于此门槛无须缴增值税；为来自第三国的跨境销售建立了一个低于 150 欧元的新门槛，借以降低从电商到买家的增值税操作费用；并取消了对小额寄售免除增值税的规定。





新条例的实施将确保网上销售平台，在跨境销售时对卖家代征增值税，在线市场将对任何增值税漏缴负责。增值税均由消费者所在欧盟成员国收缴，以确保成员国之间税收的公平分配。

条例中的 MOSS 规则，将使电商免于向商品买方成员国进行增值税注册登记。该规则的推行，将为所有电商节省 23 亿欧元第三国办理相关纳税手续费用，同时为欧盟成员国增加 70 亿欧元增值税收入。

另外，条例取消了一项小额寄售增值税豁免条款。根据该条款，从欧盟以外寄来的低于 22 欧元的商品免征增值税。该条款的取消有效解决了滥用豁免条款而产生的欺诈问题。

新条例还将确保从欧盟内部的仓储设施出售的货物缴纳足额的增值税，即使货物在技术上被非欧盟企业出售给消费者。

欧盟税务专员皮埃尔

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莫斯科维奇表示，欧盟准备在

2021

年推出一套全新的增值税制度，使企业更容易在网上销售商品，并使成员国更容易弥补增值税收入的损失。

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