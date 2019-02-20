不顾美国劝说 德国考虑开门迎华为

近来，美国一直卖力撺掇其盟友对华为发起 “ 围剿 ” 。进入本周后，这些国家的态度突然有了转变。先是英国政府宣布华为 5G 设备风险是可控的，随后新西兰也重新表态称，从未将华为排除在本国 5G 建设外，这一下打击了美国劝说盟国的努力。

如今德国似乎也要不顾美国劝说，作出开门迎华为的决定了 ……2 月 19 日，美媒《华尔街日报》报道援引多位德国官员的话称，该国政府正考虑让华为参与本国的高速互联网基础设施建设。

他们还透露，一些部门已在两周前达成初步协议，目前仍需全体内阁和议会的正式批准，预计将在几周后作出最后决定。





报道指出，英国是华盛顿在欧洲最亲密的盟友，但英国政府于本周宣布华为 5G 设备风险可控的。在整个东欧，长期来美国也是在很大程度上占据主导地位的。但各国政府一直不愿大幅限制华为进入本国，有一部分原因是他们担心与本国的中国投资者作对。

此外，挑选新的供应商会增加潜在的额外成本，加上目前并没有证据表明华为会利用其设备进行窃听、干扰通信等活动，这些都成为美国劝说盟国的阻碍。

与这些对华为的担忧无关，德国政府一直在起草修改该国电信法案的部分内容，以改善网络安全保护。

报道称，尽管德国政府正考虑以一种使华为难以参与基础设施合同竞标的方式来制定法案，但官员们表示，对设备供应商提出包括承诺不从事间谍活动等严格的安全要求，不应 “ 刻意设得太高 ” ，以至于将这家中国企业排除在外。

根据一些高级机构和其他政府官员的说法，德国网络安全局近期在美国和其他盟友的帮助下，开展的一项调查中，未能找到证据表明华为利用其设备秘密窃取数据。

德国联邦信息安全办公室的一位官员，以及内政部和外交部的两名网络安全专家表示，除了德国以外的盟国展开的调查中，也没有发现这家中企有任何不当行为的迹象。





在互联网网速方面，德国落后于欧洲其他国家和亚洲大部分国家，推出 5G 对自动驾驶车辆和高分辨率视频流等一系列新服务至关重要。

一位参与此案的德国政府高级官员表示， “ 我们错过了德国在宽带互联网方面的机会。我们需要快速的网络，不仅速度要快，还需要它便宜 ” 。

华为是 5G 网络建设的领军供应商，且它的价格通常远低于其竞争对手。有一些德国官员表示，这就是德国政府不考虑排除华为的初步原因。

另一名德国官员表示，美国和英国的机构对华为设备内部的潜在漏洞有更深入的了解，但德国通过与这些机构的对话并没有得出类似结论。

早前德国政府已经与华为展开密切合作了。在去年秋天，华为在位于波恩的德国联邦信息安全办公室总部附近，开设了一个安全实验室，德政府官员可以在那审查该公司的产品和源代码。





华为的发言人也表示，该公司支持更为严格的电信安全规定，并将签署一项 “ 无间谍协议 ” 。

报道还提到，英国政府官员计划在今年春天之前，完成对电信供应链的审查。有知情人士表示，其目标是确定英国电信网络是否过度依赖华为。

知情人士还透露，与美国官员一样的是，英国官员也担心华为可能会让西方竞争对手破产，并在不久的将来成为电信设备的唯一选择。不同的是，英国官员认为他们可以允许华为的一些设备进入英国网络。

对于美国施压盟国 “ 围剿 ” 华为一事， 18 日，华为公司创始人兼首席执行官任正非在接受英媒 BBC 独家采访时表示， “ 美国不可能摧毁华为。世界需要华为，因为我们更先进。即使他们说服更多的国家暂时不要使用华为，我们也只是把规模缩小一点。 ”

此外，任正非还化用

“

毛选

”

一句话来回答说，

“

西方不亮还有东方亮啊。北方不亮还有南方亮。美国不能代表世界。美国只代表世界的一部分。

”

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