中美贸谈明举行 据报重点制订协议框架

中美本周举行新一轮贸易谈判。《华尔街日报》引述知情人士透露，今次磋商重点是制订贸易协议的总体框架，以便两国领导人在可能举行的峰会上最终敲定协议。





中方愿意作出的让步与特朗普政府能够接受的提议之间仍存在较大差距，两国谈判代表正寻求缩小分歧。双方的中层官员周一开始在中国商务部展开讨论。之后，美国贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 和财长努钦 (Steven Mnuchin) 率领的美国高层代表团将与国务院副总理刘鹤率领的中方团队周四开始举行为期两天的会谈。





知情人士称，双方希望达成一份协议框架，目标是在美国总统特朗普与国家主席习近平会晤时最终敲定。美中领导人峰会的日期尚未确定。不过，特朗普排除在 3 月 1 日双方达成贸易协议的最后期限前与习近平会晤的可能性。





据悉，刘鹤早前访美时，曾建议让中国大幅增加入口美国农业、能源产品和服务，加快开放金融服务和制造业的市场，还有改善保护知识产权制度，认为这些都符合两国的利益。





但双方在不少议题仍然有分歧。例如美国投诉中国官员和公司强逼技术转移，要求放弃倾斜国企的政策，认为是歧视美国等外资公司。但中国否认有强逼技术转移。





特朗普表示，若美中两国的贸易磋商取得良好进展，他会考虑原定 3 月 1 日调高中国货入口关税率的限期，可以延长一段时间。





特朗普称：“我刚接获报告，与中国谈判进展良好，中国很想达成协议，我希望这是一份真正的协议，不只是一份被粉饰好看一年的协议。我们有机会达成协议，与中国的真正协议。”

努钦表示，希望本周在中国的贸易谈判富有成果。（信报）

Twitter

sgnypost





