港媒：上海进博会 习近平传曾对美发表强硬谈话

港媒报导，中国国家主席习近平去年底主持中国国际进口博览会（进博会）期间曾以韩战为例对美国发表一番强硬谈话，但这番谈话未获官方证实。





明报今天在一篇评论报导中表示，中国网上近日流传，习近平去年在上海主持进博会时曾在内部发表一番谈话，大意是当年韩战“志愿军（解放军）只有 10 天的补给水平，照样和美国人打个有来有回，现在我们的武器已经是世界最先进水平了，可能早晚还是要踫一下的，不踫怎么知道到底谁真的厉害”。





报导表示，这番硬话未获官方证实，真假难辨，但不排除是有意放出，为“软弱论”消毒。





所谓的“软弱论”，是指中国网民对北京处理对美贸易关系的不满。





据报导，自中美展开贸易战以来，中国网上舆论对当局处理中兴、华为乃至对美谈判的手法多有非议，批评北京中央太软弱。





就连美国总统川普早前会见中国国务院副总理刘鹤时的座位安排、面部表情等都引来中国网民批评，指刘鹤“屈辱”、“卖国”。





因此，不排除北京方面是选在此时流出习近平去年对美的强硬谈话，为“软弱论”消毒。





就当前的中美贸易谈判，报导认为，中美双方都希望达成协议，而习近平和川普不是不想见，只是见面的条件还差一点





报导认为，由于中国“全国两会”将在 3 月初开幕，届时议程之一是审议通过外商投资法，这项法案被视为中方向美方展示对外开放和保护智慧财产权的“诚意之作”。

如果届时中美仍未达成贸易协议，贸易战势必成为“两会”的热门话题。所以，中美双方现正加快谈判进度，不排除可在

3

月

1

日前达成协议。（中央社）

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