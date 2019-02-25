研制快40年 印度年底开始生产“纳格”反坦克导弹

据英国《简氏防务周刊》网站2月22日报道，印度国防研究与发展组织（DRDO）在2019年印度航展上宣布，将在2019年底前开始进行“纳格”反坦克导弹的批量生产。
“纳格”反坦克导弹将在今年夏季进行最后阶段的试验，该导弹此前已经在2018年冬季完成了最终的冬季性能测试。这次试验是用户测试，对该导弹的红外制导系统的性能进行了最终的验证。
DRDO的导弹项目负责人对《简氏防务周刊》表示：“我们在过去三年中完成了‘纳格’反坦克导弹的发展测试阶段，试验已经达到了PROSPINA（纳格导弹生产支持与产品发展生产测试）项目的各种任务。”
据此前报道，“纳格”反坦克导弹是一种红外热成像制导的重型反坦克导弹，该系统的射程可达5公里。但其红外引导头的工作距离只有1000米左右，因此需要使用中段惯性制导或者指令修正以确保导弹不失去目标。
不过这种导弹的研制过程并不顺利，在此前的试验中多次出现红外引导头在夏季无法有效发现目标，或者在最大射程试验中无法有效找到目标等等问题。
“纳格”导弹1983年开始研制，1990年首次试射。在DRDO的计划中，未来“纳格”将成为一种能够在陆地和空中多平台发射的反坦克导弹系统。08年正式服役。
然而，“纳格”08年第一次真正打靶，整个研发计划已经拖延超过10年。纳格也只在BMP-2步兵战车底盘改造的发射车上进行了测试。
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