    • 2019年2月25日

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    研制快40年 印度年底开始生产“纳格”反坦克导弹

    星期一, 二月 25, 2019

    据英国《简氏防务周刊》网站222日报道，印度国防研究与发展组织（DRDO）在2019年印度航展上宣布，将在2019年底前开始进行纳格反坦克导弹的批量生产。

    纳格反坦克导弹将在今年夏季进行最后阶段的试验，该导弹此前已经在2018年冬季完成了最终的冬季性能测试。这次试验是用户测试，对该导弹的红外制导系统的性能进行了最终的验证。
    　　
    DRDO的导弹项目负责人对《简氏防务周刊》表示：我们在过去三年中完成了纳格反坦克导弹的发展测试阶段，试验已经达到了PROSPINA（纳格导弹生产支持与产品发展生产测试）项目的各种任务。

    据此前报道，纳格反坦克导弹是一种红外热成像制导的重型反坦克导弹，该系统的射程可达5公里。但其红外引导头的工作距离只有1000米左右，因此需要使用中段惯性制导或者指令修正以确保导弹不失去目标。
    　　
    不过这种导弹的研制过程并不顺利，在此前的试验中多次出现红外引导头在夏季无法有效发现目标，或者在最大射程试验中无法有效找到目标等等问题。
    　　
    纳格导弹1983年开始研制，1990年首次试射。在DRDO的计划中，未来纳格将成为一种能够在陆地和空中多平台发射的反坦克导弹系统。08年正式服役。
    　　
    然而，纳格”08年第一次真正打靶，整个研发计划已经拖延超过10年。纳格也只在BMP-2步兵战车底盘改造的发射车上进行了测试。

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