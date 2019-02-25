研制快40年 印度年底开始生产“纳格”反坦克导弹

据英国《简氏防务周刊》网站 2 月 22 日报道，印度国防研究与发展组织（ DRDO ）在 2019 年印度航展上宣布，将在 2019 年底前开始进行 “ 纳格 ” 反坦克导弹的批量生产。





“ 纳格 ” 反坦克导弹将在今年夏季进行最后阶段的试验，该导弹此前已经在 2018 年冬季完成了最终的冬季性能测试。这次试验是用户测试，对该导弹的红外制导系统的性能进行了最终的验证。

DRDO 的导弹项目负责人对《简氏防务周刊》表示： “ 我们在过去三年中完成了 ‘ 纳格 ’ 反坦克导弹的发展测试阶段，试验已经达到了 PROSPINA （纳格导弹生产支持与产品发展生产测试）项目的各种任务。 ”





据此前报道， “ 纳格 ” 反坦克导弹是一种红外热成像制导的重型反坦克导弹，该系统的射程可达 5 公里。但其红外引导头的工作距离只有 1000 米左右，因此需要使用中段惯性制导或者指令修正以确保导弹不失去目标。

不过这种导弹的研制过程并不顺利，在此前的试验中多次出现红外引导头在夏季无法有效发现目标，或者在最大射程试验中无法有效找到目标等等问题。

“ 纳格 ” 导弹 1983 年开始研制， 1990 年首次试射。在 DRDO 的计划中，未来 “ 纳格 ” 将成为一种能够在陆地和空中多平台发射的反坦克导弹系统。 08 年正式服役。

然而，

“

纳格

”08

年第一次真正打靶，整个研发计划已经拖延超过

10

年。纳格也只在

BMP-2

步兵战车底盘改造的发射车上进行了测试。

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