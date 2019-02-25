乌克兰军方官员用半裸女性图进行征兵宣传惹争议

为纪念 “ 祖国保卫者日 ” ，乌克兰武装力量 “ 西部 ” 作战指挥部官员阿纳托利 • 普罗申于 2 月 3 日在个人社交网站上发布半裸军装妇女照进行宣传征兵，乌克兰记者奥莉加 • 列舍奇洛娃当地时间 24 日在社交网站上公开报道此事，并谴责普罗申用图不当。





据俄罗斯《纽带》新闻网报道， 2 月 3 日，乌武装力量 “ 西部 ” 作战指挥部官员阿纳托利 • 普罗申为纪念 “ 祖国保卫者日 ” 进行 “ 征兵招募 ” ，他在个人社交网站主页上发布身穿军队制服、手拿武器的性感妇女照片，并附上文字 “ 签订合同？获得奖励！ ” ，呼吁乌克兰公民加入军队。

此事经乌克兰记者奥莉加 • 列舍奇洛娃公开报道后，在网上引起争议，有网友愤怒表示： “ 部队宣传广告按照普罗申的意思，即使在 2 月 23 日（祖国保卫者日）也不应该停止性幻想吗？ ”





舍奇洛娃谴责普罗申的文章中暗含性暴力、性骚扰主题以及军队中存在的性别歧视等问题。她表示，此类事件恰恰曾在 “ 西部 ” 作战指挥部发生过。

此外，列舍奇洛娃还呼吁乌克兰政府委员会就性别政策与普罗申进行教育对话。目前该篇文章在普罗申的页面上已被删除。

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