中国1月ODI降至91.9亿美元 中美将就经贸问题进一步沟通

中国商务部新闻发言人高峰周四谈及中美经贸磋商时称，双方工作团队已经于 2 月 19 日开始工作， 21-22 日开始高级别磋商，将在上一次高级别经贸磋商的基础上，就有关经贸问题进一步沟通。





“ 如此密集的磋商，目的是按照两国元首共识努力达成一致。至于具体进展程度，要等磋商结束后进一步发布。 ” 他在今日商务部新闻发布会上。





商务部在今日发布会上提供的新闻稿并显示， 1 月中国境内投资者对外非金融类直接投资（ ODI ）为 91.9 亿美元，低于上月的 160.2 亿美元；不过，对外投资结构持续多元，主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、建筑业等传统投资领域。





商务部并未提供 1 月 ODI 的同比变动数据。路透根据商务部网站提供的历史数据测算， 2019 年 1 月 ODI 同比减少 14.9% ， 2018 年 1 月时为 108 亿美元。





“1 月中国对外投资合作同比出现下降，原因是多方面的， ” 高峰称，除了今年全球经济增长可能放缓的预期，一些国家和地区投资的安全审查等因素，去年同期个别大项目投资额较大等等，都带来影响， “ 总体来看虽然规模有所下降，但增加量和效益不断提升。 ”





新闻稿称，非理性对外投资得到有效遏制，对外投资合作平稳健康有序发展， 1 月企业对 “ 一带一路 ” 沿线的 47 个国家有新增投资，合计 13.3 亿美元，同比增长 8.1% 。

中国 2019 年 1 月实际使用外资 (FDI)124.1 亿美元，同比增长 2.8% ；折 841.8 亿元人民币，同比增长 4.8% 。





中国

2018

年全年对外非金融类直接投资

1,205

亿美元，同比增长

0.3%

。（路透社）

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