中国1月ODI降至91.9亿美元 中美将就经贸问题进一步沟通

中国商务部新闻发言人高峰周四谈及中美经贸磋商时称，双方工作团队已经于2月19日开始工作，21-22日开始高级别磋商，将在上一次高级别经贸磋商的基础上，就有关经贸问题进一步沟通。
“如此密集的磋商，目的是按照两国元首共识努力达成一致。至于具体进展程度，要等磋商结束后进一步发布。”他在今日商务部新闻发布会上。
商务部在今日发布会上提供的新闻稿并显示，1月中国境内投资者对外非金融类直接投资（ODI）为91.9亿美元，低于上月的160.2亿美元；不过，对外投资结构持续多元，主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、建筑业等传统投资领域。
商务部并未提供1月ODI的同比变动数据。路透根据商务部网站提供的历史数据测算，2019年1月ODI同比减少14.9%，2018年1月时为108亿美元。
“1月中国对外投资合作同比出现下降，原因是多方面的，”高峰称，除了今年全球经济增长可能放缓的预期，一些国家和地区投资的安全审查等因素，去年同期个别大项目投资额较大等等，都带来影响，“总体来看虽然规模有所下降，但增加量和效益不断提升。”
新闻稿称，非理性对外投资得到有效遏制，对外投资合作平稳健康有序发展，1月企业对“一带一路”沿线的47个国家有新增投资，合计13.3亿美元，同比增长8.1%。
中国2019年1月实际使用外资(FDI)124.1亿美元，同比增长2.8%；折841.8亿元人民币，同比增长4.8%。
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