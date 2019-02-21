美国女子加入IS结婚3次并生子 被剥夺国籍禁入境

美国国务卿蓬佩奥周三（ 20 日）表示，美国拒绝了一位出生于阿拉巴马州的女子入境要求。由于该女子早前加入 “ 伊斯兰国 ” （ IS ），并与恐怖分子育有一子，其美国国籍已遭剥夺而不再拥有美国公民身份。

据福克斯新闻网（ foxnews ） 20 日消息，蓬佩奥在一份声明中表示，不会允许已不再是美国公民的霍达 · 穆塔纳（ Hoda Muthana ）女士进入美国。蓬佩奥表示，穆塔纳申请入境美国没有任何法律依据，没有有效美国护照，不享有其他国家的护照权利，也没有任何前往美国的签证。同时，蓬佩奥强烈建议，所有美国公民不要前往叙利亚参加恐怖组织。





据报道，现年 24 岁的穆塔纳最近才逃离 IS 并被叙利亚库尔德武装俘虏，其后她恳求官员让她回美国。在接受采访时，她表示与恐怖组织的最后 4 年一直经历着种种创伤， “ 我们快饿死了，我们真的已经开始吃草了 ” 。当被问及是否有口信带给美国时，穆塔纳表示将乞求美国官员原谅她的无知， “ 我离开时才 19 岁 ” 。

据了解，穆塔纳于 2015 年离开阿拉巴马州加入恐怖组织，并首次登上美国新闻头条。美联社报道指出，当时其父母的律师称穆塔纳被互联网 “ 洗脑 ” ，并且她在 2014 年底秘密登上飞往土耳其的飞机与 IS 接触。

报道称，穆塔纳在 “ 伊斯兰国 ” 期间住在拉卡地堡，并先后与来自澳大利亚、突尼斯和叙利亚的恐怖分子结婚 —— 其中前两名已在战斗中被击毙。穆塔纳曾于 2015 年开通社交媒体账号，煽动美国人在假日间实施针对公众的恐怖袭击。

据报道，穆塔纳现在有一个

18

个月大的儿子，是她与恐怖分子所生。该男孩与她一同被关押于叙利亚营地，由当地库尔德武装看押。

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