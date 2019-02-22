中国惩处房峰辉后，谁是下一个“大老虎”？

被称为 “ 军老虎 ” 的原中共中央军委联合参谋部参谋长房峰辉 2 月 20 日被中国军事法院以涉受贿罪、行贿罪和巨额财产来历不明等罪名判处无期徒刑。房峰辉是继徐才厚和郭伯雄之后，中国领导人习近平在军队开展的反腐运动中落马的又一高级将领。





分析人士认为，重判房峰辉的目的是对军队腐败起到震慑作用，从而提高中国军队作战能力。但房的宣判也标志习近平上台五年多来的 “ 打虎 ” 运动高潮已过。





房峰辉曾被称为 “ 军界举足轻重的耀眼将星 ” 。 2007 年， 56 岁的房峰辉升任北京军区司令员，是当时中国七大军区中最年轻的司令员。 2009 年，中共建政六十周年庆典时，他曾任阅兵总指挥。 2012 年 10 月习近平就任中共总书记前夕，他被晋升为解放军总参谋长。 2015 年 11 月，习近平对军队架构改革后，他成为新成立的中央军委联合参谋部首任参谋长。 2017 年 4 月，房峰辉陪同习近平前往美国佛罗里达州，出席习近平与美国总统特朗普在海湖庄园的首次会晤。





长期研究中国军队的美国智库兰德公司 (Rand Corporation) 的全球防务问题专家何天睦 (Timothy Heath) 表示，习近平早已意识到腐败对中国军队战斗力的危害。随着中国在南中国海、东中国海和台海卷入冲突或发生擦枪走火事件几率的上升，腐败将严重制约解放军 “ 能打仗、打胜仗 ” 的能力。





他说： “ 习近平和中共领导层的大规模（反腐）措施也反映出他们认识到腐败失控会削弱解放军备战和在赢取突发战事的能力。 ”





据专门研究中共腐败问题的学者、美国乔治亚州立大学政治学教授魏德安 (Andrew Wedeman) 统计，中共十八大以来，包括被调查、起诉或定罪的 “ 老虎 ” （副部级及以上的党政官员）达 184 人， “ 军老虎 ” （少将及以上级别军官）达 78 人。





魏德安认为，尽管不时仍有各级官员落马，但自习近平上台以来，他标志性的反腐运动的高潮实际上已经过去。他说： “ 如果看一下趋势，就会发现中共党内（反腐）调查数量从反腐运动开始前那一年的 14 万 4 千件上升了四倍，达到 2018 年中共所说的 63 万 8 千件。与之相对的是刑事起诉案件数量的上升幅度却远远没有那么大。实际上，刑事起诉数量到 2015 年就达到了峰值，现在已经恢复到 2012 年、 2011 年的的水平。 ”





魏德安说，在一定程度上，这一偏差显示反腐运动的焦点已从 “ 打老虎 ” 转向 “ 拍苍蝇 ” ，也就是情节不构成刑事犯罪的违纪行为，例如收取礼物等。他表示，由于习近平反腐运动的主要对象是副国级以上的 “ 大老虎 ” ，因此从这个角度来说，反腐的高潮已经过去。





中共军报说，房峰辉和他的搭档、原中央军委委员、总政治部主任张阳是典型的 “ 两面人、两面派 ” 。





中共中央纪委国监委网站

2

月

20

日刊登了中纪委书记赵乐际在十九届中纪委三次全会的工作报告。报告要求，今后要

“

严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等

”“

两面派

”

、

“

两面人

”

。（美国之音）

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