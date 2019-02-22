中国楼市涨势渐歇 各城微调不断“三稳”将成政策主流

今年首月中国房地产市场继续放慢增长的步伐，最新数据显示， 70 个大中城市房价环比涨幅继续收窄，这与此前多家机构统计的房价数据表现趋势一致，显示楼市增长动力已在减弱，节后西安及常州等更多城市开始边际放松调控稳楼市；分析人士称 “ 稳地价、稳房价、稳预期 ” 的三稳将成未来房地产调控主流。





路透根据中国国家统计局周五公布数据测算， 1 月 70 个大中城市新建商品住宅价格指数同比升 10% ，连涨 40 个月，涨幅为 2017 年 7 月以来最高 ( 当时亦为 10%) ；从环比看， 1 月新建房价指数上涨 0.6% ，连涨 45 个月，涨幅较前月进一步收窄，为九个月最低。





中原银行经济学家王军表示，楼市观望气氛浓厚，一方面调控没有实质放松，价格传递的信息偏冷，需求不愿意或者没有条件进场，这是一个制约；另一方面又出现一些变化，如部分三四线城市之前跟风出调控政策，在当前经济下行压力大、财政吃紧之际，限售等行政性措施开始放松，首付上浮利率出现下调，而且最近两月整体货币环境也在放松。





“ 现在情况比较微妙，价格变动也反映了购房者的心态 -- 还在观望，可能在两会过后政策更清晰明朗了，今年趋势会较明显地显现。 ” 王军对房地产市场不太悲观，认为会展现韧性，并可能会成为今年经济企稳的支撑，而棚改力度减弱后的三四线楼市更多表现为逐渐走弱，大起大落很难发生，也不会为管理层认可接受。





对于 1 月新房房价同比涨幅仍在扩大，分析人士多认为并不能说明楼市回暖，或受季节因素、限价放松等多因素影响，而更能反映真实供需的二手住宅市场，据路透根据测算， 1 月销售价格指数同比和环比则分别上涨 6.9% 和 0.2% ，涨幅较上月持平和下降 0.1 个百分点。





中国指数研究院周五发布报告称， 1 月全国 100 个城市（新建）住宅平均价格为 14,710 元 / 平方米，环比上涨 0.22% ，涨幅较上月收窄 0.03 个百分点，并预计未来房地产市场整体将继续稳定运行。





月 70 个大中城市房价指数图表 tmsnrt.rs/2TXTCKA 70





统计局城市司高级统计师刘建伟指出， 1 月一二线城市新建商品住宅销售价格环比微涨，二手住宅销售价格下降，三线城市环比涨幅均回落；同比来看，一线新房涨幅比上月扩大，二手住宅涨幅回落，二线涨幅均有所扩大，三线新建涨幅有所扩大，二手涨幅与上月相同。





附表： 70 个大中城市新房和二手房环同比涨跌幅（ % ）





1 月 新建房价指数 二手房价指数





环比 (%) 较上月 ( 百分点 ) 同比 (%) 较上月 ( 百分点 ) 环比 (%) 较上月 ( 百分点 ) 同比 (%) 较上月 ( 百分点 )





70 城 * 0.6 ↓ 0.2 10 ↑ 0.3 0.2 ↓ 0.1 6.9 0





一线 0.4 ↓ 0.9 3.3 ↑ 0.5 -0.1 ↑ 0.2 0.4 ↓ 0.2





二线 0.7 0 11.6 ↑ 0.3 -0.1 ↓ 0.2 8 ↑ 0.1





三线 0.6 ↓ 0.1 11 ↑ 0.2 0.2 ↓ 0.1 8.2 0

注： * 为路透测算。





从房价上涨下跌城市个数看， 1 月新建房价环比上涨城市为 58 个（上月 59 个），下跌为八个（上月八个），二手房环比下跌城市则从上月的 22 个降至 17 个，但上涨城市从上月的 47 个减至 41 个，持平为 12 个。





中原地产的分析师张大伟表示，时隔 45 个月，最有房价代表意义的一二线城市二手房价格在今年 1 月开始全面下调。如果后续没有明显的信贷政策变化，预计这一调整趋势将延续。





东兴证券地产分析师任鹤预计，今年市场整体下行，销售面积同比增速为 -4% ，销售额同比增速为 -2% ，整体房价涨幅为 2% 。区域分化缓和，虽然温度相近，但一线大致在初春、三线及以下可能已处初秋、二线城市则预计呈现更多的冷热不均。





某券商地产分析师点评 1 月房价数据称，一线城市房价延续复苏，二线增速接近历史高点，三线创历史新高。考虑到一线和强二线更为严格的限价和限购政策，这些城市的房价上涨可能仍有潜在空间，而三线及以下城市随着一系列政策的边际不利影响，房价上涨速度恐已接近尾声。





“ 整体上看，我们认为目前 70 城新建住宅价格增速已经达到高点，未来以增速下降为主。 ” 该分析师表示。





** 楼市微调不断 **





去年年末，自山东菏泽首个明文取消限售放松调控政策以来，陆续有广州、杭州、青岛、珠海等多地微调楼市政策，与此同时，房贷利率也出现触顶回落的迹象，春节过后，地方微调趋势进一步确立，常州、西安等多市降低了落户门槛。





而央行上日晚间发布的货币政策报告去掉了关于货币政策 “ 中性 ” 和 “ 把好货币供给总闸门 ” 的表述，明确提出 “ 引导货币市场利率中枢下行 ” ，更加强调逆周期调节和结构性货币政策缓解小微、民营企业融资问题，在经济下行压力背景下，货币政策明确边际宽松信号。





中原的张大伟称，从 2019 年的地方两会看，针对房地产主要有几个新特点：包括棚户区改造建设减少、一城一策房地产调控、 “ 稳地价、稳房价、稳预期 ” 的三稳成为未来房地产调控趋势。





他认为，未来房地产调控将以地方主导，住建部与中央指导的为主。不排除有部分城市政策调整，但地方主体责任要求房地产市场平稳的大原则不变。 2019 年，全国可能出现一轮起码 30 城以上房地产调控政策的微调潮。特别是对于二三线城市来说，除了信贷政策，最近其他政策都有可能调整，而部分城市的银行也有可能会变相调整执行中的信贷政策。





一位官方智库的房地产专家认为，房地产长效机制的本质就是房价地价都不能大起大落，到了现在这个阶段，房价大涨大跌都承受不起了，风险也都看得到。





“ 调控成果来之不易，当前房地产市场已回归平稳运行轨道上。 ” 恒大集团的首席房地产研究员夏磊在泽平宏观公众号上写道，但若将观察周期拉长，本轮房价上涨幅度大，积累了一定风险， “ 稳地价、稳房价、稳预期 ” 仍须放在突出位置。部分城市房价上涨累积风险未完全消化。在风险积累基础上，如果房价再度反弹，会有演变成泡沫的可能。因此，因城施策，由地方政府根据自身情况调节，中央加强考核，是短期防风险的重要手段。





要防止政策风格切换引发风险。当房地产市场高歌猛进之时，紧急踩刹车并不会立刻带来市场降温， “ 越调越涨 ” ，严厉的政策在短期甚至能刺激购房欲望。随着调控政策的轮番出台，房地产市场逐渐降温，从 “ 价涨量跌 ” ，到 “ 价平量稳 ” ，如果政策持续加码，会进一步过度到 “ 量价齐跌 ” ，因此，房地产政策的节奏和力度尤为重要。





报告认为，城镇化是吸纳房地产风险的最优途径。应顺应人口流动趋势，调整区域及城市发展规划、产业布局、土地供应等推进人地挂钩、供地与库存挂钩，减少空置风险。





建设现代化都市圈是推进新型城镇化的重要手段。中国国家发展和改革委员会周四发布指导意见要求，到

2022

年，都市圈同城化取得明显进展，基础设施一体化程度大幅提高，阻碍生产要素自由流动的行政壁垒和体制机制障碍基本消除，成本分担和利益共享机制更加完善。（路透社）

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