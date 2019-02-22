华为将在维也纳开设旗舰店 高管否认设备不安全的指控

中国电信设备巨擘华为将在维也纳开设智能手机旗舰店，为中国以外的首家。这是华为在欧洲发起温情攻势的一部分，而该公司在欧洲市场的前途仍悬而未决。





这家全球最大电信设备制造商与中国政府间的关系正面临西方国家的严格检视；以美国为首的国家指控其设备将便于中国从事间谍活动，美国要求盟国不要使用华为技术。





华为一再否认相关指控，周四在维也纳的记者会中再次否认。





华为企业沟通部门副总裁 Joe Kelly 在记者会上表示， “ 我们从未被任何一个政府或当局要求 ... 做任何危及或危害 ... 客户网络安全的事情。 ”





“ 如果有人要求我们这么做，我们将会予以拒绝， ”Kelly 称。





华为和奥地利三大主要电信集团皆签有协议，这三家业者分别为墨西哥 America Movil ( 掌控的 A1 Telekom Austria ( 、德国电讯 (Deutsche Telekom)( 旗下的 T-Mobile Austria 、以及和记黄埔的 Drei Austria 。 America Movil ( AMXL.MX A1 Telekom Austria ( TELA.VI (Deutsche Telekom)( DTEGn.DE T-Mobile AustriaDrei Austria





华为奥地利公司总经理潘遥表示，华为已准备好协助这三家业者建设

5G

移动通讯网络。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





