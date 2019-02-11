中国招商局遭入禀 “一带一路”项目被指违特许权









传真社取得一份香港高等法院的入禀状，显示杜拜国企杜拜世界集团旗下三间子公司，于去年 8 月入禀，控告招商局港口在明知吉布提政府与杜拜世界早已签订 30 年期港口特许经营权下，仍不合法地导致吉布提政府强制收回杜拜世界在“多哈雷货柜码头”的特许经营权。





杜拜世界早前在伦敦国际仲裁院，控告吉布提政府违反合约，强行收回其特许经营权获得胜诉。





根据入禀状，吉布提政府 2004 年与杜拜世界一方签订协议，列明杜拜世界拥有“多哈雷货柜码头” 30 年的特许经营权，码头在 2009 年投入运作。





不过，招商局港口在 2012 年向吉布提政府提出，希望合作发展港口项目，并签订战略合作协议，新的“多哈雷多功能码头”位于解放军在当地的基地旁边，并在 2017 年中落成启用。吉方与招商局港口在 2017 年，亦再度签订协议，兴建“多哈雷国际货柜码头”。（信报）

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