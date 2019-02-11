中国招商局遭入禀 “一带一路”项目被指违特许权

首次有跨国企业因“一带一路”项目在港控告中国国企。传真社报道，招商局港口(00144)被指无视港口营运商的特许经营协议，在非洲亚丁湾战略重地吉布提投资兴建新码头。
传真社取得一份香港高等法院的入禀状，显示杜拜国企杜拜世界集团旗下三间子公司，于去年8月入禀，控告招商局港口在明知吉布提政府与杜拜世界早已签订30年期港口特许经营权下，仍不合法地导致吉布提政府强制收回杜拜世界在“多哈雷货柜码头”的特许经营权。
杜拜世界早前在伦敦国际仲裁院，控告吉布提政府违反合约，强行收回其特许经营权获得胜诉。
根据入禀状，吉布提政府2004年与杜拜世界一方签订协议，列明杜拜世界拥有“多哈雷货柜码头”30年的特许经营权，码头在2009年投入运作。
不过，招商局港口在2012年向吉布提政府提出，希望合作发展港口项目，并签订战略合作协议，新的“多哈雷多功能码头”位于解放军在当地的基地旁边，并在2017年中落成启用。吉方与招商局港口在2017年，亦再度签订协议，兴建“多哈雷国际货柜码头”。（信报）
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