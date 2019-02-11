委内瑞拉军方挡援助物资 反对派领袖吁放行

委内瑞拉反对派领袖、已获全球约50国承认为临时总统的瓜伊多（Juan Guaido）今天警告军方，阻挡人道援助进到委国是“危害人类罪”。
法新社报导，在瓜伊多发出这样的警告之际，国际援助成为他和总统马杜洛（Nicolas Maduro）之间，意志考验的核心，这也让委内瑞拉的武装部队成为关键角色。
在委内瑞拉士兵关闭连结委国与哥伦比亚间的桥梁后，美国送去的药品、粮食被挡在哥国的古库塔（Cucuta）已经3天。
在委内瑞拉这一侧，数十名医师今天抗议，要求放行援助物资，抗议者中包括外科医师迪拉黎瓦（Jose Luis Mateus de la Riva），他指控马杜洛让委内瑞拉的医疗沉沦，退回到“中世纪时代”。
瓜伊多今天和妻子及20个月大的宝宝，一起去望弥撒，他说，“有人该为此负责，政府也该知道”，“武装部队的人，这是危害人类罪。”
瓜伊多指控那些阻挡援助的行为“几乎是种族灭绝”，他也警告，军队必须对抗议者的死亡负责，并再度呼吁12日举行大规模游行，以纪念1月21日以来，动乱中被杀害的约40人。
瓜伊多已表示愿意对武装部队中任何背离马杜洛者提供特赦，但军方领导阶层仍公开支持总统马杜洛。
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