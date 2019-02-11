委内瑞拉军方挡援助物资 反对派领袖吁放行

委内瑞拉反对派领袖、已获全球约 50 国承认为临时总统的瓜伊多（ Juan Guaido ）今天警告军方，阻挡人道援助进到委国是“危害人类罪”。





法新社报导，在瓜伊多发出这样的警告之际，国际援助成为他和总统马杜洛（ Nicolas Maduro ）之间，意志考验的核心，这也让委内瑞拉的武装部队成为关键角色。





在委内瑞拉士兵关闭连结委国与哥伦比亚间的桥梁后，美国送去的药品、粮食被挡在哥国的古库塔（ Cucuta ）已经 3 天。





在委内瑞拉这一侧，数十名医师今天抗议，要求放行援助物资，抗议者中包括外科医师迪拉黎瓦（ Jose Luis Mateus de la Riva ），他指控马杜洛让委内瑞拉的医疗沉沦，退回到“中世纪时代”。





瓜伊多今天和妻子及 20 个月大的宝宝，一起去望弥撒，他说，“有人该为此负责，政府也该知道”，“武装部队的人，这是危害人类罪。”





瓜伊多指控那些阻挡援助的行为“几乎是种族灭绝”，他也警告，军队必须对抗议者的死亡负责，并再度呼吁 12 日举行大规模游行，以纪念 1 月 21 日以来，动乱中被杀害的约 40 人。





瓜伊多已表示愿意对武装部队中任何背离马杜洛者提供特赦，但军方领导阶层仍公开支持总统马杜洛。





委内瑞拉军方今天宣布展开演习，这项全国性演习预计将持续到

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日，以“强化国家防御能力”。（中央社）

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