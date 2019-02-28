联合国机构：叙流离失所者营地儿童处境令人担忧

据联合国网站消息，联合国儿童基金会 27 日警告说，在叙利亚西南部的鲁克班流离失所者营地，儿童死亡人数继续增加。与此同时，世界卫生组织表示，在该国东北部的阿尔霍尔流离失所者营地，也有大量儿童夭折。





儿基会表示，尽管该基金会多次发出警告，但在叙利亚西南部与约旦交界地区的鲁克班，儿童死亡人数继续以惊人的速度增加。自今年年初以来，每五天就有一名儿童死亡。今年到目前为止，鲁克班已经有 12 名儿童死亡。

在过去的三年里，有数万人从 “ 伊斯兰国 ” 极端分子控制地区逃往鲁克班。但由于安全原因，援助机构难以抵达该地区。今年 2 月初，联合国向鲁克班地区送达了 130 多卡车的援助物资。尽管如此，儿基会指出，鲁克班的恶劣条件根本不适合孩子出生或成长。

世界卫生组织 27 日表示，在过去三个月中，叙利亚东北部代尔祖尔省有 3.7 万多人逃到了邻近的哈塞克省的阿尔霍尔流离失所者营地。在这个营地中，截至 2 月 23 日，共有 73 人死亡。婴儿几乎占所有死亡人数的三分之二。

同时，营地内严重拥挤，接收程序滞后，前来寻求庇护的人大多数是弱势妇女和儿童。过度拥挤的接收区缺乏基本药物、水和卫生设施。此外，营地内的人口普遍营养不良，虱子和疥疮流行。

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