为享受高工资低成本生活 3万瑞士人每晚赴法居住

为享受高工资和低成本生活，3万多瑞士人每晚来法国居住，过起了跨国式的“逃税生活”。
据法国LCI电视台26日报道，通常情况下，是法国富豪为了逃避高额税款而“流亡”瑞士生活，然而令人意想不到的是，竟然有3万多瑞士人为了类似目的而选择“隐居”在法国。法国《观点报》称，近年来，法瑞边境的法国上萨瓦尔省迎来很多来此定居的瑞士人，表面上，他们是在日内瓦州工作缴税的瑞士居民，但暗地里却把居所选择在了边境线的另一边——法国，而他们这样做的目的就是为了节约生活成本。
报道称，被媒体和当地人称作“假瑞士人”的跨国工作者都在日内瓦留有通信信箱，平时开着日内瓦牌照的汽车，却为了享受比瑞士便宜一半的物价而选择在法国偷偷生活。由于在瑞士工作工资比在法国高，若承认在法国居住，很容易被解雇。因此这些人更倾向于选择不公开自己跨境工作的身份。
按照欧洲现行法律，纳税人应当在定居国缴纳个税。但是在半个世纪前，法国与瑞士签订的一项协议却允许日内瓦州为特例。在该州工作的人必须向该州缴纳税款。尽管日内瓦方面每年会将这些跨国工作者税前工资的3.5%——大约每人每年1026欧元作为补偿款支付给法国，但是法国市镇却要为不交个税的外国居民负担更多的教育、医疗、交通资金，总的来说是瑞士赚了。法国本可以向这些瑞士人征收居住税，但他们申报时称自己平时住在瑞士，在法国的住宅只是度假屋，因此这又让法国吃了一亏。
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