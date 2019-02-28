    • 2019年2月28日

    Home global 为享受高工资低成本生活 3万瑞士人每晚赴法居住

    为享受高工资低成本生活 3万瑞士人每晚赴法居住

    星期四, 二月 28, 2019

    为享受高工资和低成本生活，3万多瑞士人每晚来法国居住，过起了跨国式的逃税生活

    据法国LCI电视台26日报道，通常情况下，是法国富豪为了逃避高额税款而流亡瑞士生活，然而令人意想不到的是，竟然有3万多瑞士人为了类似目的而选择隐居在法国。法国《观点报》称，近年来，法瑞边境的法国上萨瓦尔省迎来很多来此定居的瑞士人，表面上，他们是在日内瓦州工作缴税的瑞士居民，但暗地里却把居所选择在了边境线的另一边——法国，而他们这样做的目的就是为了节约生活成本。
    　　
    报道称，被媒体和当地人称作假瑞士人的跨国工作者都在日内瓦留有通信信箱，平时开着日内瓦牌照的汽车，却为了享受比瑞士便宜一半的物价而选择在法国偷偷生活。由于在瑞士工作工资比在法国高，若承认在法国居住，很容易被解雇。因此这些人更倾向于选择不公开自己跨境工作的身份。 
    　　
    按照欧洲现行法律，纳税人应当在定居国缴纳个税。但是在半个世纪前，法国与瑞士签订的一项协议却允许日内瓦州为特例。在该州工作的人必须向该州缴纳税款。尽管日内瓦方面每年会将这些跨国工作者税前工资的3.5%——大约每人每年1026欧元作为补偿款支付给法国，但是法国市镇却要为不交个税的外国居民负担更多的教育、医疗、交通资金，总的来说是瑞士赚了。法国本可以向这些瑞士人征收居住税，但他们申报时称自己平时住在瑞士，在法国的住宅只是度假屋，因此这又让法国吃了一亏。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：