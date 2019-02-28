为享受高工资低成本生活 3万瑞士人每晚赴法居住

为享受高工资和低成本生活， 3 万多瑞士人每晚来法国居住，过起了跨国式的 “ 逃税生活 ” 。





据法国 LCI 电视台 26 日报道，通常情况下，是法国富豪为了逃避高额税款而 “ 流亡 ” 瑞士生活，然而令人意想不到的是，竟然有 3 万多瑞士人为了类似目的而选择 “ 隐居 ” 在法国。法国《观点报》称，近年来，法瑞边境的法国上萨瓦尔省迎来很多来此定居的瑞士人，表面上，他们是在日内瓦州工作缴税的瑞士居民，但暗地里却把居所选择在了边境线的另一边 —— 法国，而他们这样做的目的就是为了节约生活成本。

报道称，被媒体和当地人称作 “ 假瑞士人 ” 的跨国工作者都在日内瓦留有通信信箱，平时开着日内瓦牌照的汽车，却为了享受比瑞士便宜一半的物价而选择在法国偷偷生活。由于在瑞士工作工资比在法国高，若承认在法国居住，很容易被解雇。因此这些人更倾向于选择不公开自己跨境工作的身份。

按照欧洲现行法律，纳税人应当在定居国缴纳个税。但是在半个世纪前，法国与瑞士签订的一项协议却允许日内瓦州为特例。在该州工作的人必须向该州缴纳税款。尽管日内瓦方面每年会将这些跨国工作者税前工资的

3.5%——

大约每人每年

1026

欧元作为补偿款支付给法国，但是法国市镇却要为不交个税的外国居民负担更多的教育、医疗、交通资金，总的来说是瑞士赚了。法国本可以向这些瑞士人征收居住税，但他们申报时称自己平时住在瑞士，在法国的住宅只是度假屋，因此这又让法国吃了一亏。

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