据称德国欲就华为问题与中国签订“无间谍协议”

德国一家杂志周二报道称，德国总理默克尔希望与中国达成一项协议，双方互不进行间谍活动。作为交换，德国不必将中国电信巨头华为排除在德国5G网络建设之外。
德国《经济周刊》（Wirtschaftswoche）援引安全部门的消息称，默克尔的经济顾问罗勒（Lars-Hendrik Roller）最近正在中国就该协议进行谈判。
华为因与中国政府的关系，以及被指可能为中国政府进行间谍活动而在西方面临严格审查。华为否认进行任何间谍活动。
网络安全专家对德国的提议感到惊讶。中国曾在2015年与奥巴马政府达成协议，承诺不从事窃取对方商业情报的间谍活动，但中国的黑客活动并未因此终止。
智库美国企业研究所国际贸易与科技政策学者巴菲尔德（Claude Barfield）告诉美国之音，即使双方签署“无间谍协议”，中国也没有足够的信誉令人相信其会遵守，并且由于间谍活动的特殊性质，很难核实协议的遵守情况。
自今年年初以来，美国政府多次警告其盟友，不要使用华为的5G设备，因为所有中国公司必须在中国情报部门提出要求时予以合作。但一些盟国不愿推迟推出5G服务，而且华为产品价格往往比其他供应商要低，以及鲜有证据表明华为可能利用其设备窃听，这些因素都阻碍了美国抵制华为的行动。
美国的盟友德国存在矛盾心理。巴菲尔德表示，德国政府确实对华为产品存在安全担忧，但并不想全面禁用华为，这是顾及到与中国的关系和华为设备在德国市场的广泛应用。
“他们（德国官员）试图找到一些方法，让人们觉得他们在做些什么，同时也能摆脱美国的困扰，” 巴菲尔德说。
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