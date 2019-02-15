    • 2019年2月15日

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    “学习强国”应用走红 中国政治宣传转向移动时代

    星期五, 二月 15, 2019

    一款宣传习近平思想的手机应用近日成为中国最受欢迎的智能手机应用。这是中国共产党将政治宣传带入移动时代的最新举措。

    目前学习强国是苹果中国应用商店下载量最大的免费应用，超过了抖音和微信等社交平台应用。然而，用户对这款软件追捧的真实性有待检验。据官方媒体近期的报道，全国各地的党政干部被要求每天使用这个应用。

    中宣部在今年1月发布了学习强国应用，主要提供关于习近平的信息。用户可以在应用上阅读关于习近平的最新官方报道、学习习近平思想并参与测试，还可以观看视频。做这些活动可以奖励用户学习积分，设计者称，用户未来可以凭积分兑换礼品。

    该应用程序还与办公软件兼容，用户可以发送信息、管理待办事项和安排事件等。

    该款应用的发布和推广展现出中国共产党正将宣传带入移动时代。中国拥有全球最大的互联网人口和最大的智能手机市场。

    分析人士指出，官方刻意在春节前发布这款应用，因为共产党将春节视为传播意识形态的一个机会和必要。

    在过去几年里，共产党采取了爱国歌曲、脱口秀节目和智能手机游戏的方式，试图吸引中国年轻人接受其意识形态教育。但互联网在中国一直受到严格审查，要核实这些努力的成效并不容易。

    中国媒体称，中国各地人民积极使用学习强国。临沂市自然资源和规划局不动产登记中心的林森告诉《光明日报》，在春节期间，除了走亲访友外，他每天自愿登录学习强国学习。 中国官媒还报道说，66岁的山东村民吴梅生为了使用学习强国，他买了自己的第一部智能手机。

    学习强国的评分和评论目前在苹果应用程序商店中被禁用。但分析公司AP Annie保留了部分评论，用户平均评分是2.7星（满分5星）。

    这款软件很棒，一个一星评论表示。我完全是自愿下载的，我喜欢学习。”（美国之音）

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