“学习强国”应用走红 中国政治宣传转向移动时代

一款宣传“习近平思想”的手机应用近日成为中国最受欢迎的智能手机应用。这是中国共产党将政治宣传带入移动时代的最新举措。
目前“学习强国”是苹果中国应用商店下载量最大的免费应用，超过了抖音和微信等社交平台应用。然而，用户对这款软件追捧的真实性有待检验。据官方媒体近期的报道，全国各地的党政干部被要求每天使用这个应用。
中宣部在今年1月发布了“学习强国”应用，主要提供关于习近平的信息。用户可以在应用上阅读关于习近平的最新官方报道、学习“习近平思想”并参与测试，还可以观看视频。做这些活动可以奖励用户“学习积分”，设计者称，用户未来可以凭积分兑换礼品。
该应用程序还与办公软件兼容，用户可以发送信息、管理待办事项和安排事件等。
该款应用的发布和推广展现出中国共产党正将宣传带入移动时代。中国拥有全球最大的互联网人口和最大的智能手机市场。
分析人士指出，官方刻意在春节前发布这款应用，因为共产党将春节视为传播意识形态的一个机会和必要。
在过去几年里，共产党采取了爱国歌曲、脱口秀节目和智能手机游戏的方式，试图吸引中国年轻人接受其意识形态教育。但互联网在中国一直受到严格审查，要核实这些努力的成效并不容易。
中国媒体称，中国各地人民积极使用“学习强国”。临沂市自然资源和规划局不动产登记中心的林森告诉《光明日报》，在春节期间，除了走亲访友外，他每天自愿登录“学习强国”学习。 中国官媒还报道说，66岁的山东村民吴梅生为了使用“学习强国”，他买了自己的第一部智能手机。
“学习强国”的评分和评论目前在苹果应用程序商店中被禁用。但分析公司AP Annie保留了部分评论，用户平均评分是2.7星（满分5星）。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost