“学习强国”应用走红 中国政治宣传转向移动时代

一款宣传 “ 习近平思想 ” 的手机应用近日成为中国最受欢迎的智能手机应用。这是中国共产党将政治宣传带入移动时代的最新举措。





目前 “ 学习强国 ” 是苹果中国应用商店下载量最大的免费应用，超过了抖音和微信等社交平台应用。然而，用户对这款软件追捧的真实性有待检验。据官方媒体近期的报道，全国各地的党政干部被要求每天使用这个应用。





中宣部在今年 1 月发布了 “ 学习强国 ” 应用，主要提供关于习近平的信息。用户可以在应用上阅读关于习近平的最新官方报道、学习 “ 习近平思想 ” 并参与测试，还可以观看视频。做这些活动可以奖励用户 “ 学习积分 ” ，设计者称，用户未来可以凭积分兑换礼品。





该应用程序还与办公软件兼容，用户可以发送信息、管理待办事项和安排事件等。





该款应用的发布和推广展现出中国共产党正将宣传带入移动时代。中国拥有全球最大的互联网人口和最大的智能手机市场。





分析人士指出，官方刻意在春节前发布这款应用，因为共产党将春节视为传播意识形态的一个机会和必要。





在过去几年里，共产党采取了爱国歌曲、脱口秀节目和智能手机游戏的方式，试图吸引中国年轻人接受其意识形态教育。但互联网在中国一直受到严格审查，要核实这些努力的成效并不容易。





中国媒体称，中国各地人民积极使用 “ 学习强国 ” 。临沂市自然资源和规划局不动产登记中心的林森告诉《光明日报》，在春节期间，除了走亲访友外，他每天自愿登录 “ 学习强国 ” 学习。 中国官媒还报道说， 66 岁的山东村民吴梅生为了使用 “ 学习强国 ” ，他买了自己的第一部智能手机。





“ 学习强国 ” 的评分和评论目前在苹果应用程序商店中被禁用。但分析公司 AP Annie 保留了部分评论，用户平均评分是 2.7 星（满分 5 星）。





“

这款软件很棒，

”

一个一星评论表示。

“

我完全是自愿下载的，我喜欢学习。

”（美国之音）

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