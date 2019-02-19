英国首相发言人：对5G网络安全问题的评估仍在继续

英国首相特蕾莎 · 梅的发言人周一表示，英国对 5G 网络安全性的评估仍在进行中。此前英国《金融时报》报道称，安全部门的负责人已得出结论，称他们可以管控使用华为的产品所带来的任何风险。





英国《金融时报》周日援引两名消息人士的话说，英国国家网络安全中心认为，在 5G 网络中使用中国华为公司的设备所带来的风险可以被降低。这将使英国成为首个挑战华盛顿针对华为的行动的大国。





不过，英国首相特蕾莎 · 梅的发言人周一表示： “ 我们对有关 5G 安全和韧性的正确政策方法的审查仍在继续。审查正在考虑一系列选项，尚未作出决定。 ”





路透社去年 12 月报道称，在华为的 22 份 5G 商业合同中，超过一半在欧洲。华为是英国电信和沃达丰等英国运营商的主要供应商。过去五年，华为仅在英国就在投资和采购上花费了 13 亿英镑。





美国此前曾警告称，在 5G 网络中使用华为的设备会带来网络间谍隐患。澳大利亚和新西兰已经将中国设备排除在 5G 网络之外。





然而，据路透社报道，在整个欧洲实施禁令将是困难的。首先，该地区的大多数运营商已经在使用华为的 4G 设备，估计占现有 4G 设备的 40% 。用诺基亚或爱立信等华为的竞争对手的设备来升级这些网络意味着更多的运营挑战和成本。英国官员指出，由于并没有发现网络间谍活动的明确证据，因此很难证明全面禁用华为产品的合理性。





英国为德国和法国政府提供了一个如何管控华为风险的模板，如果其他国家效仿，华为在欧洲的发展依旧可能持续下去。（美国之音）

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