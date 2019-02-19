香港千人游行促政府削减中国单程证新移民

香港公立医院超负荷的问题多年来未有解决，最近冬季流感高峰期，公立医院爆满的情况更趋严重，相继有前线护士及医生游行集会表达不满，要求当局正视问题。多个政党及医护人员组织，星期日再次发起游行。他们认为香港医疗不胜负荷的重要原因之一，是每日 150 个中国单程证新移民，使香港人口不断增长，游行人士要求当局削减中国移民单程证配额，取回单程证申请者的审批权，制订配合港人权益的人口政策。





香港人口政策关注组、新民主同盟、人民力量、护政及放射良心等多个政党、医护人员组织及民间团体，星期日 (2 月 17 日 ) 在旺角发起游行，要求香港政府注视人口政策出现问题，以及医疗环境已经不胜负荷，要求政府减少每日 150 个中国单程证新移民的配额。





团体游行抗议公立医疗系统超负荷





大会估计约有 1 千人参与游行，警方则估计约有 380 人参与。游行人士沿旺角前行人专区的西洋菜南街，游行到广华医院门外，为医护人员打气，再游行到旺角政府合署前的空地集会。

主办单位表示，香港医疗超负荷，前线医护人员非常辛苦，也使医疗服务质素受损，当中重要原因之一，是每日 150 个中国单程证新移民，让香港人口不断增长， 1997 年主权移交至今，已有 100 万左右的中国移民经由单程证进入香港定居。





主办单位表示，单程证全名是 “ 中华人民共和国前往港澳通行证 ” ，是中国公安部相关部门发给香港或澳门亲属的中国居民，前往香港或澳门定居的证件，但香港政府却不能拥有自身对单程证申请者的审批权。





主办单位又表示，目前香港的医生对市民比例为 1.9 对 1 千，护士对市民比例为 7.1 对 1 千，可以预期每年增加超过 5 万名中国新移民，就需要每年相应增加医生和护士，估算为接近 100 名医生和接近 400 名护士，但香港政府的医疗规划却未能追上源源不绝的医疗需求，后果就是医护人员继续承受超负荷的工作压力。





游行人士不满中国对香港人口清洗





参与游行的香港市民李先生接受美国之音访问表示，每日 150 个中国单程证新移民来香港，是使到香港医疗系统受到巨大压力的原因之一，他有切身感受，是在公立医院轮候普通科的时间长了，有时秩序也会混乱了，他参与游行为医护人员加油，在目前公立医院床位及人手不足的恶劣情况下，希望他们紧守岗位，因为市民需要他们的服务，他又希望港府削减单程证配额，纾缓香港人口超负荷的情况。





对于香港政府一再强调，中国单程证移民配额，主要是家庭团聚的人道立场，李先生认为，只是中国政府对香港实行人口清洗的借口，从而消灭香港人的反对声音。





李先生说： “ 这些是中共的借口，中共的政策来的，多些大陆人来香港同化我们，这是阴谋来的，香港政府不会为香港人发声。 ”





公院后勤人员指急症室长期爆满





参与游行的公立医院后勤人员叶小姐接受美国之音访问表示，希望香港政府可以争取中国单程证新移民申请者的审批权，因为单程证新移民来香港定居之后，还可以申请他们的父母、中国出生的子女等亲属来香港，如果香港政府完全不能够掌握单程证申请者的背景，很难制定长远的房屋、医疗及教育等政策。





叶小姐又表示，香港公立医院长期出现病人 ” 逼爆 ” 的情况，她工作 7 年的经验，根本无分流感高峰期，急症室几乎每日、每个角落都逼满病人，情况非常恶劣。





叶小姐说，政府增拨超过 6,400 万美元的资金，无助解决公立医院爆满的问题，她认为主要原因是医院管理局的架构太复杂，而增拨的资金聘请的临时医护人员待遇很差，连正式的公立医院医护人员，很多都宁愿转职到私立医院工作。





急症室医生指新移民语言不通增负担





出席游行集会的公立医院急症室医生邝葆贤接受美国之音访问表示，以她的工作经验，近年多了单程证中国新移民到公立医院急症室求诊，她认为主要的问题之一，是语言不通，有时会加重前线医护人员的工作负担。





邝葆贤说： “ 能说普通话的，我们都会说，但是有些不是说普通话的，甚至是讲乡下话，就会影响我们在急症室的病人服务，因为我们要找护士或者再找人翻译，甚至再找很多人去帮忙，你不知道他 ( 病人 ) 说甚么，其实也医治不了他。 ”





邝葆贤表示，很多公立医院的医护人员，近年都面对更多中国新移民的求诊需求，因为中国新移民都会变老，对公共医疗系统的需求都会增加，她认为香港政府应该跟进，投放足够的资源。





香港不能负担 14 亿人医疗需求





邝葆贤强调，香港政府应该取回中国单程证新移民的审批权，以及制定长远的人口规划，例如用计分制分类哪些中国新移民可以优先来香港，或者港府最少要在单程证中国新移民来香港定居之前，掌握他们的年龄、性别等基本资料，否则这些中国新移民来港之后，应该自行负担医疗费用，而不是让香港的公立医疗系统长期承受一大批未知背景来历的新移民。邝葆贤又表示，香港不能够负担中国 14 亿人口的医疗需求。





范国威指游行反映市民愤怒





游行发起人之一、新同盟立法会议员范国威接受美国之音访问表示，大会估计有 1 千人参与游行，当中亦有不少医护人员参与，反映市民很愤怒，也与他在地区工作接触的市民反映的情绪吻合，有市民向他反映，公立医院轮候专科，可能要等 18 个月至两年。范国威强调，这次游行之后，会继续跟进。





范国威说： “ 我觉得这是一个很重要很重要的议题，我们一定要持续跟进。例如再组织游行、在议会层面跟进、约见官员、约见特首，我们都不会放弃这些机会。 ”





小区组织协会单程证制度与增加医疗压力无关





一直协助中国的小区组织协会星期日发声明响应游行，再次引用香港政府统计处数据，表示公立医院压力增长来源是 65 岁以上人口增长，持单程证来港中国新移民当中，相关年龄组别人口所占比例甚少，重申单程证来港人士与增加香港医疗压力无关。





小区组织协会批评，游行团体基于过份简化推论及客观理据下，指摘单程证入境者只增加社会负担，忽视新移民的贡献是

“

有欠公允

”（美国之音）

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