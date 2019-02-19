新加坡预算案派钱11亿 大选前笼络人心

新加坡财政部长王瑞杰昨天发表2019年度财政预算案，向国人派发十一亿新元的开埠二百周年纪念花红，包括退税、给一百四十万名国人的三百坡元消费税补助券等。除了此花红，预算案为近五十万名介乎六十至六十九岁的国民，推出属于立国一代配套补贴和津贴措施，共花费近六十一亿新元。外界预期新加坡最早今年举行大选，预算案慷慨派钱派糖，可能着眼于选举。





政府推出总值十一亿坡元的开埠二百周年纪念花红，约一百四十万名低收入国民可在今年底，获得300新元消费税补助券（去年的预算案已宣布在2021年至2025年之间，消费税从目前百分之七调高至百分之九）；低薪工人可额外获得一笔就业入息补助，相等于2018年就业入息补助的百分之十，每人最少能获得一百坡元现金；所有纳税的国民将在2019年估税年中，获得百分之五十的个人所得税回扣，每名国民获得的回扣不超过200新元。本地学生也能在二百周年纪念花红下受惠。所有中小学学生的教育储蓄金将增加150新元。





另外，为了鼓励更多国人回馈社会，政府将拨款二亿坡元设立开埠二百周年纪念社区基金。国民在2019财政年捐款给公益机构时，政府将以一对一的方式提供同等的款项。





预算案也为近五十万名年龄介乎六十至六十九岁，属于立国一代的国民，推出立国一代配套补贴和津贴措施，政府估计此配套将花费六十一亿坡元。立国一代将能获得各类补贴和津贴，包括政府从今年起，连续五年，每年在立国一代国民的保健储蓄户口中增补二百坡元；立国一代将终身获得额外的门诊津贴，到私人诊所、综合诊疗所和公共专科诊所时能享有津贴；立国一代到综合诊疗所和公共医院专科门诊求医时，将额外获得百分之二十五的折扣。





在上世纪五十年代出生，并在一九九六年以前成为新加坡公民的国民，将受惠于立国一代配套。在一九四九年或之前出生，但错过建国一代配套的国人，如果在一九九六年以前成为新加坡公民，也有资格领取立国一代配套。立国一代将在今年四月之前获得通知，并将从六月起获得立国一代卡。





王瑞杰说，2019年新财政预算案是一项分配资源以建设强盛、团结新加坡的战略计划。他表示新加坡必须继续经济转型，因为只有充满活力、具有创新的经济，才能为国人提供实现潜能的机会。他说，新加坡必须继续作为拥有智能设施、可持续、同世界接轨的全球都市和温馨家园。要成为全球和亚洲的科技、创新和企业枢纽，新加坡应该往研究和创新、培养人才，以及建立国际合作关系三大方面投入资源。





由四月一日开始的2019年新财政年度预算，预计出现三十五亿坡元赤字，而2018年度预期有二十一亿坡元盈余。





新加坡最迟须于2021年举行大选，现任总理李显龙有意交棒给年轻一代。分析人士指狮城可能在今年稍后提早举行大选。执政人民行动党去年十一月委任财政部长王瑞杰出任第一助理秘书长，基本确定他成为李显龙的接班人。今年是莱佛士登陆新加坡二百周年，狮城会举办长达一年的活动，纪念开埠里程碑。（星岛日报）

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