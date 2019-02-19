新加坡预算案派钱11亿 大选前笼络人心

新加坡财政部长王瑞杰昨天发表2019年度财政预算案，向国人派发十一亿新元的开埠二百周年纪念花红，包括退税、给一百四十万名国人的三百坡元消费税补助券等。除了此花红，预算案为近五十万名介乎六十至六十九岁的国民，推出属于立国一代配套补贴和津贴措施，共花费近六十一亿新元。外界预期新加坡最早今年举行大选，预算案慷慨派钱派糖，可能着眼于选举。
政府推出总值十一亿坡元的开埠二百周年纪念花红，约一百四十万名低收入国民可在今年底，获得300新元消费税补助券（去年的预算案已宣布在2021年至2025年之间，消费税从目前百分之七调高至百分之九）；低薪工人可额外获得一笔就业入息补助，相等于2018年就业入息补助的百分之十，每人最少能获得一百坡元现金；所有纳税的国民将在2019年估税年中，获得百分之五十的个人所得税回扣，每名国民获得的回扣不超过200新元。本地学生也能在二百周年纪念花红下受惠。所有中小学学生的教育储蓄金将增加150新元。
另外，为了鼓励更多国人回馈社会，政府将拨款二亿坡元设立开埠二百周年纪念社区基金。国民在2019财政年捐款给公益机构时，政府将以一对一的方式提供同等的款项。
预算案也为近五十万名年龄介乎六十至六十九岁，属于立国一代的国民，推出立国一代配套补贴和津贴措施，政府估计此配套将花费六十一亿坡元。立国一代将能获得各类补贴和津贴，包括政府从今年起，连续五年，每年在立国一代国民的保健储蓄户口中增补二百坡元；立国一代将终身获得额外的门诊津贴，到私人诊所、综合诊疗所和公共专科诊所时能享有津贴；立国一代到综合诊疗所和公共医院专科门诊求医时，将额外获得百分之二十五的折扣。
在上世纪五十年代出生，并在一九九六年以前成为新加坡公民的国民，将受惠于立国一代配套。在一九四九年或之前出生，但错过建国一代配套的国人，如果在一九九六年以前成为新加坡公民，也有资格领取立国一代配套。立国一代将在今年四月之前获得通知，并将从六月起获得立国一代卡。
王瑞杰说，2019年新财政预算案是一项分配资源以建设强盛、团结新加坡的战略计划。他表示新加坡必须继续经济转型，因为只有充满活力、具有创新的经济，才能为国人提供实现潜能的机会。他说，新加坡必须继续作为拥有智能设施、可持续、同世界接轨的全球都市和温馨家园。要成为全球和亚洲的科技、创新和企业枢纽，新加坡应该往研究和创新、培养人才，以及建立国际合作关系三大方面投入资源。
由四月一日开始的2019年新财政年度预算，预计出现三十五亿坡元赤字，而2018年度预期有二十一亿坡元盈余。
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