印度还没国家标准的服装尺寸表 将推“印度尺码”

据印度《经济时报》 17 日报道，今年 3 月，印度纺织部将联合国家时装学院共同试推行一套服装尺码的本地化标准。报道称，印度目前还没有国家标准的服装尺寸表，部分消费者在购物时很难找到合身的衣服。预计这一标准实施后，很大程度上会改变这种局面，也将对体育、艺术等其他行业产生重要影响。

印度纺织部部长伊拉妮日前在其社交媒体上表示，这一计划将 “ 帮助国内的制造商生产更加符合印度人身材特点的服装，同时还可以帮助零售商减少（因不合身造成的）退换货情况 ” 。伊拉妮曾表示 “ 印度服装出口面临的挑战之一就是英国、美国和欧洲都有自己的服装尺码标准，而印度却没有 ” 。





据了解，国际上使用频率较高的尺码包括英制尺码、美制尺码和欧洲尺码，任何在中国境内销售的服装必须标有中国尺码，印度政府此次希望效仿中国，不仅印度本土品牌将使用统一的尺码标识，其他自国外进口的服装也将被要求进行本地化标识，但相关部门并没有说明现行的 “S 、 M 、 L” 等英制或美制尺码标准会否在衣服标签上继续保留。

今年 3 月印度纺织部和国家时装学院将开始组织工作团队，在加尔各答、孟买、新德里、海德拉巴、班加罗尔、西隆 6 个城市进行样本选择，通过 3D 全身扫描技术提取身高、体重、腰围、臀围、胸围等主要身材测量指标，并录入电脑数据库进行分析建模，以期更符合人体工程学和尺寸本地化的设计要求。这 6 个城市基本覆盖了印度各地区人种的主要身材特点，采集样本的年龄范围从 15 岁至 65 岁，总数达 2.5 万人。

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随着印度服装尺码本地化措施的推出，印度服装行业消费市场将更具竞争力

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，一家位于新德里使馆区的服装商店老板乔拉对政府的这一举措表示欢迎，他对《环球时报》记者表示，

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本地化尺码意味着消费者能够选购到更加舒适和合身的衣服，他们的着装更加优雅，其消费热情也就会随之提高

”

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