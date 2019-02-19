    • 2019年2月19日

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    大熊猫租约快到期 澳在野党:若当选让熊猫再待5年

    星期二, 二月 19, 2019 ,

    外媒称，今年5月，澳大利亚将会迎来联邦大选，各党目前正为此次大选摩拳擦掌，积极展开竞选活动，互相攻讦现象时有发生。而这次，一对来自中国的大熊猫夫妇无辜躺枪
    　　
    据澳大利亚广播公司网站218日报道，大熊猫网网福妮”200911月来到澳大利亚，一直生活在澳大利亚阿德莱德动物园。澳大利亚和中国签订的合约租借期为10年，眼看就要到期，澳大利亚两党近日借着中国大熊猫的去留问题在大选之前针锋相对了一回。
    　　
    澳大利亚总理、自由党党魁莫里森以昆士兰洪水等国家紧急情况为理由，认为不该优先考虑大熊猫问题。但澳大利亚反对党工党在这一问题上和莫里森意见不一。他们想让网网福妮在阿德莱德动物园再待5年，直到2024年。工党外交事务发言人黄英贤表示，保留大熊猫非常重要，因为它们为旅游业提供了巨大的推动力

    不幸的是，如果没有资金，大熊猫就得在11月回家，黄英贤说，但是我宣布，如果工党当选，将确保大熊猫继续在阿德莱德生活，并将为该协议提供5年资助，每年130万美元。
    　　
    而总理莫里森虽声称不应把熊猫问题作为优先事件处理，但也没做出要把网网福妮送回中国的决定。他说，我一直在和南澳州长马歇尔就此事交流，我们会在合适的时间发表看法。
    　　
    报道称，200911月，大熊猫网网福妮来到澳大利亚，也使得阿德莱德动物园成为目前南半球唯一有大熊猫的动物园。
    　　
    我们很高兴听到工党承诺将延长租约以保留我们的大熊猫。该动物园代理首席执行官布朗在一份声明中说，2009年大熊猫抵达澳大利亚以来，阿德莱德动物园迎来了380多万游客。从经济分析可以看出，仅2010年大熊猫就给南澳带来了3350万美元的经济产出。
    　　
    英国《卫报》网站此前曾报道，澳大利亚阿德莱德动物园的一对中国大熊猫未能产下任何后代，它们可能会在租约到期后被送回中国，除非澳大利亚政府为该项目追加更多资金。

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