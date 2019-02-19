大熊猫租约快到期 澳在野党:若当选让熊猫再待5年

外媒称，今年5月，澳大利亚将会迎来联邦大选，各党目前正为此次大选摩拳擦掌，积极展开竞选活动，互相攻讦现象时有发生。而这次，一对来自中国的大熊猫夫妇无辜“躺枪”。
据澳大利亚广播公司网站2月18日报道，大熊猫“网网”和“福妮”2009年11月来到澳大利亚，一直生活在澳大利亚阿德莱德动物园。澳大利亚和中国签订的合约租借期为10年，眼看就要到期，澳大利亚两党近日借着中国大熊猫的去留问题在大选之前“针锋相对”了一回。
澳大利亚总理、自由党党魁莫里森以昆士兰洪水等国家紧急情况为理由，认为不该优先考虑大熊猫问题。但澳大利亚反对党工党在这一问题上和莫里森意见不一。他们想让“网网”和“福妮”在阿德莱德动物园再待5年，直到2024年。工党外交事务发言人黄英贤表示，保留大熊猫非常重要，因为它们为旅游业提供了“巨大的推动力”。
“不幸的是，如果没有资金，大熊猫就得在11月回家，” 黄英贤说，“但是我宣布，如果工党当选，将确保大熊猫继续在阿德莱德生活，并将为该协议提供5年资助，每年130万美元。”
而总理莫里森虽声称不应把熊猫问题作为优先事件处理，但也没做出要把“网网”和“福妮”送回中国的决定。他说，“我一直在和南澳州长马歇尔就此事交流，我们会在合适的时间发表看法。”
报道称，2009年11月，大熊猫“网网”和“福妮”来到澳大利亚，也使得阿德莱德动物园成为目前南半球唯一有大熊猫的动物园。
“我们很高兴听到工党承诺将延长租约以保留我们的大熊猫。”该动物园代理首席执行官布朗在一份声明中说，“自2009年大熊猫抵达澳大利亚以来，阿德莱德动物园迎来了380多万游客。从经济分析可以看出，仅2010年大熊猫就给南澳带来了3350万美元的经济产出。”
英国《卫报》网站此前曾报道，澳大利亚阿德莱德动物园的一对中国大熊猫未能产下任何后代，它们可能会在租约到期后被送回中国，除非澳大利亚政府为该项目追加更多资金。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost