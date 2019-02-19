大熊猫租约快到期 澳在野党:若当选让熊猫再待5年

外媒称，今年 5 月，澳大利亚将会迎来联邦大选，各党目前正为此次大选摩拳擦掌，积极展开竞选活动，互相攻讦现象时有发生。而这次，一对来自中国的大熊猫夫妇无辜 “ 躺枪 ” 。

据澳大利亚广播公司网站 2 月 18 日报道，大熊猫 “ 网网 ” 和 “ 福妮 ”2009 年 11 月来到澳大利亚，一直生活在澳大利亚阿德莱德动物园。澳大利亚和中国签订的合约租借期为 10 年，眼看就要到期，澳大利亚两党近日借着中国大熊猫的去留问题在大选之前 “ 针锋相对 ” 了一回。

澳大利亚总理、自由党党魁莫里森以昆士兰洪水等国家紧急情况为理由，认为不该优先考虑大熊猫问题。但澳大利亚反对党工党在这一问题上和莫里森意见不一。他们想让 “ 网网 ” 和 “ 福妮 ” 在阿德莱德动物园再待 5 年，直到 2024 年。工党外交事务发言人黄英贤表示，保留大熊猫非常重要，因为它们为旅游业提供了 “ 巨大的推动力 ” 。





“ 不幸的是，如果没有资金，大熊猫就得在 11 月回家， ” 黄英贤说， “ 但是我宣布，如果工党当选，将确保大熊猫继续在阿德莱德生活，并将为该协议提供 5 年资助，每年 130 万美元。 ”

而总理莫里森虽声称不应把熊猫问题作为优先事件处理，但也没做出要把 “ 网网 ” 和 “ 福妮 ” 送回中国的决定。他说， “ 我一直在和南澳州长马歇尔就此事交流，我们会在合适的时间发表看法。 ”

报道称， 2009 年 11 月，大熊猫 “ 网网 ” 和 “ 福妮 ” 来到澳大利亚，也使得阿德莱德动物园成为目前南半球唯一有大熊猫的动物园。

“ 我们很高兴听到工党承诺将延长租约以保留我们的大熊猫。 ” 该动物园代理首席执行官布朗在一份声明中说， “ 自 2009 年大熊猫抵达澳大利亚以来，阿德莱德动物园迎来了 380 多万游客。从经济分析可以看出，仅 2010 年大熊猫就给南澳带来了 3350 万美元的经济产出。 ”

英国《卫报》网站此前曾报道，澳大利亚阿德莱德动物园的一对中国大熊猫未能产下任何后代，它们可能会在租约到期后被送回中国，除非澳大利亚政府为该项目追加更多资金。

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