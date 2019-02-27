美媒：中方未就政府补贴大让步

国务委员兼外交部长王毅在前日出席外交部山西全球推介活动时表示，中美经贸问题磋商取得了实质性进展，为中美关系的稳定和全球经济发展提供了正面预期。不过美媒称，中方目前尚未政府补贴等领域作出重大让步。





新华社报道，王毅在致辞时表示，中美经贸问题磋商刚刚又取得了实质性进展，为中美关系的稳定和全球经济发展提供了正面预期。王毅强调，2019年的中国，将继续深化改革、扩大开放，与各国携手同行。对于中美第七轮高级别经贸磋商，外交部新闻发言人陆慷昨在主持例行记者会时称，双方磋商实际还在进行之中，“很多细节双方都还不便对外公布”。陆慷称，本轮磋商在原有基础上又取得了一些新进展。至于美国总统特朗普多次表示将与国家主席习近平举行会晤，陆慷表示，相信双方的工作团队会为两国元首会晤的相关事宜做好充分的准备。





美农业部长：不被大豆订单收买





另外路透社报道，美国农业部长珀杜（Sonny Perdue）前日表示，美国会在贸易谈判中，继续在知识产权方面向中国施压。他又说，虽然中国承诺在短期内购买1000万吨美国大豆，“在尚未消除中国一些非贸易壁垒的情况下，我们不会因中国的大豆订单而被收买”。《华尔街日报》亦称，中方目前尚未作出重大让步的领域，包括政府补贴和其他支持国企的措施，以及支撑政府主导型经济模式的其他政策，至于如何确保中美协议执行，双方尚未达成一致。





中央社引述瑞银证券中国首席经济学家汪涛在财新网的文章称，在双方协议中，美方将要求对中方的结构性改革建立有效的观察机制，且协议达成后，双方仍将继续维持磋商。美国未来几年可能进一步限制中国在美投资或获取高科技产品等，中美贸易乃至整体关系，都难以恢复到贸易战前水准。（明报）

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