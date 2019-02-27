华为安全争议 欧洲吁提供事实而非散布恐惧

欧洲企业领袖与决策者本周表示，欧洲电信安全网路的未来，应取决于事实而非恐惧，不理会美国封杀多家中国供应商的呼声。





路透社报导，华府指控华为技术有限公司（ Huawei Technologies Co ）替北京当局从事间谍活动后，将欧洲设为主战场，要将中国电信设备排除在西方网络之外。华为则一再否认美方指控。





行动通讯营运商警告，实施全面性禁令恐将下一代 5G 网路的布建拖慢好几年。全球第 2 大行动通讯商伏德风（ Vodafone ）与欧洲联盟执行委员会官员本周在巴塞隆纳的全球行动通讯大会（ Mobile World Congress ）发言表示，回应可能需要更审慎。





弗雷斯特研究公司（ Forrester Research Inc. ）分析师吉勒特（ Frank Gillett ）说：“你们将看到混杂、实质上是斟酌过的回应，各国提供的细节可能各异。最终都是与控管华为风险有关，其他供应商也包含在内，但主要是华为。”





由于 5G 将开始布局，安全疑虑显得特别棘手，营运商现在做的决定，将支配 5G 网路的未来，而 5G 网路可让从电玩到医疗手术等各项事务的传输速度变快。





知情人士指出，华为轮值董事长郭平在巴塞隆纳与政府和业界伙伴见面，保证华为供应的设备和技术无资安疑虑。





郭平今天在全球行动通讯大会上说：“由专家来决定网路是否安全。美国对我们 5G 网路提出的指控毫无根据。”





他的发言与伏德风执行长李德（ Nick Read ）的言论相呼应。李德昨天呼吁美国分享华为风险的相关证据；欧盟执委会则警告“切勿根据事实的局部分析即草率做出决定”。





然而，美国官员坚称，在全球行动通讯大会场外，华府在华为方面的讯息获得愈来愈多欧洲政府的关注。





美国国务院网路与国际通讯大使斯特雷耶（ Robert L. Strayer ）说：“我们一直都能成功说服这些政府与我们合作，思考这类威胁对我们未来基础设施构成的威胁。”





斯特雷耶重申美国的主张，指出华为安全问题与中国 2017 年国家情报法有关，这条法律明定中国“组织与公民都应当依法支持、协助与配合国家情报工作”。





另一名美国官员说，他们趁着全球行动通讯大会之便进行一系列面对面会谈，在与欧洲盟国交涉上取得进展，他又说，这个问题可能可依个案例处理。





这名官员说：“欧洲很少单一发声，我不认为这是欧洲将独自发声的地方。”（中央社）

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