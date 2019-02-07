美众院情报委员会扩大查通俄 盯上特朗普财务往来

美国民主党籍联邦众议院情报委员会主席谢安达昨天表示，委员会将针对俄国企图影响 2016 年美国总统大选一事展开广泛调查，其中包括调查美国总统特朗普的财务交易状况。





路透社报导，共和党籍的特朗普昨天在国会发表上任以来第 2 次国情咨文演说，他警告民主党人不要进行“荒谬的党派偏颇调查”，谢安达（ Adam Schiff ）今天则指出，他们不会被吓倒的。





众院情报委员会第一次会议结束后，谢安达告诉记者：“我们将进行适当的监督。”

谢安达表示，与调查特朗普有关的特别关注范围，在于俄国人可能对他有财务影响力的指控。





他今天告诉记者：“我们的工作包括确保美国政策是受到国家利益的驱动，而不是任何金融牵连、财务影响力或其他形式的妥协。”





特朗普在白宫被问及谢安达的言论，他反驳说：“他要以什么根据做到这一点？他根本毫无根据。他只是一个政治仆从 … 这么做根本没有道理。”





民主党在去年 11 月国会期中选举夺下众院掌控权后，谢安达便担任众院情报委员会主席，他概述委员会打算针对俄国干预总统大选的活动、俄国与特朗普竞选阵营的可能关系，以及特朗普商业往来的相关事项进行调查。





谢安达还声明指出：“国会有责任揭露外国势力干预，让俄国负起责任，确保包括总统在内的美国官员为国家利益服务，假设没有，便要追究责任。”（中央社）

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