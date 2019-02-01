雅虎日本拍卖网站现疑似放射铀 警方锁定嫌疑人

众所周知，铀是一种带有放射性的物质，可用来制造核武器。日本警方近日在调查中发现，有人曾在日本的拍卖网站上贩卖一种疑似贫铀的放射性物质。

据日本 NHK 电视台 2 月 1 日报道，相关调查人员透露， 2018 年 1 月，日本原子能管制厅的工作人员在拍卖网站上发现有人出售名为 “ 铀 ” 的粉末和块状物质，并通报了东京警视厅。东京警视厅确定了买卖双方的身份，没收了在拍卖网站上出售的粉末等并进行检查，发现其为放射性物质，其中一部分很有可能是贫铀。此外，卖方人员就这些物质的来源称，是在国外网站上购买的。

贫铀等放射性物质未经许可禁止交易，东京警视厅认为，这些交易行为可能违反了《核反应堆等限制法》，正在对这些放射性物质在拍卖网站出售的经过和来源等展开详细调查。





共同社 2 月 1 日报道称，办案人员透露，东京警视厅生活环境科查获了上述物质，已委托日本原子能研究开发机构进行鉴定，发现该物质可能是贫铀或铀精矿。警方现已锁定卖家和中标的买家。办案人员称，被交易的是装入玻璃管的微量粉末。网站上写着 “ 铀 99.9%” ，经简易检测确认存在放射线。

日本原子能管制厅介绍，该厅职员 2017 年 11 月底发现雅虎日本拍卖网站上有人出售上述物质， 2018 年 1 月向警视厅报案。警视厅在锁定卖家的同时，还锁定了多名中标的男性。 12 月前后委托原子能机构进行鉴定。预计详细结果需要几个月时间才能得出。

报道称，为迎接

2020

年东京奥运会和残奥会，日本政府正在推进针对用炸药大范围散播放射性物质造成损失的

“

脏弹

”

等核恐怖袭击对策，对网上交易等不正当流通的监控也有所加强。日本《核反应堆等规制法》规定，除获得许可的企业之外，禁止转让贫铀等核燃料物质。违者面临一年以下有期徒刑或

100

万日元以下的罚款。

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