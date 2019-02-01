亚马逊首季营收预估不及预期 股价盘后下挫





该公司股价在盘后交易中大跌 2.5% 。





周四晚些时候，亚马逊开始从其印度网站上撤下大量产品，以遵守从 2 月 1 日开始实施的新的外国投资限制措施，该措施禁止企业通过持有其股权的供应商销售产品。

该公司预估第一季净营收为 560-600 亿美元，根据路孚特 (Refinitiv) 的 IBES 数据，分析师预估为 607.7 亿美元。





第四季净营收增长 19.7% 至 723.8 亿美元，优于分析师平均预估的 718.7 亿美元。





截至去年 12 月 31 日的财季，亚马逊净利增至 30.3 亿美元，或每股 6.04 美元，上年同期分别为 18.6 亿美元或每股 3.75 美元，其中包括税收收入。





该公司最大的市场北美地区第四季度净销售额增长 18.3% ，至 441.2 亿美元。

亚马逊网络服务云业务营收劲扬 45.3% ，至 74.3 亿美元，超过 72.6 亿美元的预估。 ( 路透社 )

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