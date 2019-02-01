亚马逊首季营收预估不及预期 股价盘后下挫

在线零售商--亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四预计第一季度营收低于华尔街预期，因为该公司在印度面临监管障碍，在欧洲的电子商务销售也在放缓。
该公司股价在盘后交易中大跌2.5%。
周四晚些时候，亚马逊开始从其印度网站上撤下大量产品，以遵守从2月1日开始实施的新的外国投资限制措施，该措施禁止企业通过持有其股权的供应商销售产品。
该公司预估第一季净营收为560-600亿美元，根据路孚特(Refinitiv)的IBES数据，分析师预估为607.7亿美元。
第四季净营收增长19.7%至723.8亿美元，优于分析师平均预估的718.7亿美元。
截至去年12月31日的财季，亚马逊净利增至30.3亿美元，或每股6.04美元，上年同期分别为18.6亿美元或每股3.75美元，其中包括税收收入。
该公司最大的市场北美地区第四季度净销售额增长18.3%，至441.2亿美元。
亚马逊网络服务云业务营收劲扬45.3%，至74.3亿美元，超过72.6亿美元的预估。(路透社)
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