美国报告:2018年是自1880年以来全球第四暖的一年

美国东部时间 2 月 6 日，美国国家海洋和大气管理局（ NOAA ）和美国国家航空航天局（ NASA ）发布的全球气候报告指出， 2018 年是自 1880 年有全球平均气温记录以来第四暖的年份。

这份报告指出， 2018 年的全球平均气温比 1951 年至 1980 年的平均值高 0.83 摄氏度。 1880 年以来全球平均气温最高的记录出现在 2016 年，排在二、三位的是 2017 年和 2015 年。过去五年是现代记录中最温暖的年份。这一数据来源于全球 6300 个气象站，它们持续测量包括南极大陆在内的地表气温，同时也通过浮标和船舶测量海面气温。总体来看，全球气温较 19 世纪末期上升了约 1 摄氏度，主要是由于人类活动产生的二氧化碳和其它温室气体排放增多引起的。





科学家们发现，地球表面气温的变化并不一致，北极地区正出现最强烈的变暖趋势，冰盖的消失导致海平面的上升。 2018 年，有海冰覆盖的海洋面积为自 1979 年以来的第二小。

美国国家海洋和大气管理局的数据显示，

2018

年，美国有

14

个州的年平均气温创历史最高水平，全美遭受

14

次损失超

10

亿的天气和气候灾害，损失合计

910

亿美元，并造成

247

人死亡。

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