马杜罗直播感谢普京向委提供药品：我们不白拿

周四（ 21 日），委内瑞拉总统马杜罗向俄罗斯总统普京和泛美卫生组织对委内瑞拉提供药品支持公开表达了感谢之情。

据俄罗斯卫星通讯社报道，当地时间 21 日，马杜罗在直播平台 Periscope 上称： “ 我要对泛美卫生组织和普京总统表示深深的感谢，感谢他们给我提供了这些机会，感谢他们稳定了委内瑞拉的药品供应。 ” 同时，马杜罗也明确表示，这些援助并不是无偿的： “ 谁来买单？委内瑞拉政府来。我们将偿还所有的债务。 ”

马杜罗回忆称， 7.5 吨来自俄罗斯的药品已于 21 日抵达委内瑞拉。他解释道，这些药物运输有助于委内瑞拉进口系统的发展，并指出该国正 “ 处于美国政府财政和经济方面的封锁和迫害下 ” 。





除了俄罗斯，马杜罗补充称，古巴、印度、巴勒斯坦和土耳其等国也向委内瑞拉提供了药品和医疗设备。此外，他还表示，委内瑞拉已经同意接受欧盟的人道主义援助： “ 副总统罗德里格斯与欧盟联系小组举行了重要会议，并接受了欧盟通过联合国提供价值 20 亿欧元的人道主义援助物资的提议。 ” 据委内瑞拉 AVN 国家通讯社报道，作为援助的一部分，罗德里格斯已经向欧盟方面提交了委内瑞拉需要的药品和食品清单。

此前，马杜罗曾坚称拒绝美方提供的援助，并斥责这是 “ 推翻政府的策略 ” 。但美国迄今已向委内瑞拉邻国哥伦比亚东北部边境城市库库塔运送数百吨物资，同时不断施压要求委内瑞拉于 23 日前接受这些 “ 人道主义援助 ” 。对此，委政府拒绝接受并要求美国取消对委制裁，同时指责美方的 “ 人道主义援助 ” 是为军事干预做准备。

2

月

19

日，马杜罗政府下令冻结委内瑞拉与邻近岛屿阿鲁巴、博内尔和库拉索之间的交通，以阻止任何企图通过加勒比海向委内瑞拉运送物资的行动。

21

日，马杜罗宣布自当地时间

21

日晚

8

时起关闭委内瑞拉与巴西的边界，并称正在考虑关闭委内瑞拉与哥伦比亚的边界。马杜罗同时呼吁哥伦比亚军方不要支持美国对委内瑞拉的挑衅，并表示哥伦比亚总统杜克要对委哥边境发生的任何暴力事件负责。

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