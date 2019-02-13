中国经济10年后超越美国？ 中国官方报告：不会

曾有不少预测指出中国经济可能在 10 年内超过美国。对此，中国官方却是态度非常低调。一份最新政府报告指出，美国在未来 15 年内仍是全球超级经济大国，而中国虽然地位更加重要，仍无法超越美国。





美国之音引述中国国务院发展研究中心最新公布的一份报告指出，在 2035 年前美国仍将保持全球超级大国地位。报告中说，中国要“认清形势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避害。”





该报告预计，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，全球经济增长未来 15 年平均速度为 2.6% 左右。发达经济体的增长速度可能进一步放缓，整体增长速度大约在 1.7% 左右，低于过去 50 多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 4.9% 左右。





报告指出，新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全球经济增长的领跑者。到 2035 年，发展中国家 GDP 规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中的比重接近 60% 。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区。





报告认为，美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的关键因素。（苹果日报）

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