沪综指收高1.8% 特朗普暗示或将延长贸易休战期

中国股市周三收盘跳升，连续第四个交易日上涨，此前美国总统特朗普称或可推迟与中国达成协议的期限。





沪综指 .SSEC 收高 至 2,721.07 点，为 2018 年 10 月 10 日以来最高。沪深 300 指数 .CSI300 收高 ，创下 9 月底以来最高水准。 1.8%2,721.07201810103002%





两股指均创下 1 月 4 日以来最大单日百分比涨幅。





中国沪深 300 金融地产指数涨 1.9% ，消费指数上扬 1.6% ，医药卫生指数上涨 1.5% 。





美国总统特朗普周二表示，他可能会让与中国达成贸易协议的 3 月 1 日最后期限 “ 推迟一段时间 ” 。





特朗普的顾问之前将 3 月 1 日描述为 “ 硬期限 ” ，但特朗普首次对记者表示现在有可能推迟这个期限。





海通证券分析师张琦表示，围绕贸易问题的乐观情绪，给最近几个交易日国内人气的改善锦上添花，为去年股市下滑时离场观望的投资者重返市场铺平道路。 “ 估值仍相对较低， ” 他说。





川财证券分析师周三在一份报告中写道， “ 如果中美贸易谈判没有明确结果，美国股市动荡等外部风险有可能会传导至中国，从而可能加大股市波动性。 ”





因北京承诺将开发核心技术和创新能力，以减少对外国技术的依赖，中证信息技术指数收高 3.4% ，其分项指数全指电信指数涨 5% 。













今年以来，沪综指累计上涨 9.1% ，目前高于 50 日移动均线但低于 200 日移动均线。

上交所成交量约

244

亿股，前一交易日成交量

184

亿股。

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路透社

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