沪综指收高1.8% 特朗普暗示或将延长贸易休战期

中国股市周三收盘跳升，连续第四个交易日上涨，此前美国总统特朗普称或可推迟与中国达成协议的期限。
两股指均创下1月4日以来最大单日百分比涨幅。
中国沪深300金融地产指数涨1.9%，消费指数上扬1.6%，医药卫生指数上涨1.5%。
美国总统特朗普周二表示，他可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”。
特朗普的顾问之前将3月1日描述为“硬期限”，但特朗普首次对记者表示现在有可能推迟这个期限。
海通证券分析师张琦表示，围绕贸易问题的乐观情绪，给最近几个交易日国内人气的改善锦上添花，为去年股市下滑时离场观望的投资者重返市场铺平道路。“估值仍相对较低，”他说。
川财证券分析师周三在一份报告中写道，“如果中美贸易谈判没有明确结果，美国股市动荡等外部风险有可能会传导至中国，从而可能加大股市波动性。”
因北京承诺将开发核心技术和创新能力，以减少对外国技术的依赖，中证信息技术指数收高3.4%，其分项指数全指电信指数涨5%。
深圳综合指数.SZSC和创业板指数均收高1.9%。
今年以来，沪综指累计上涨9.1%，目前高于50日移动均线但低于200日移动均线。上交所成交量约244亿股，前一交易日成交量184亿股。(路透社)
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