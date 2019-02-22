应莫迪要求 沙特将从监狱中释放850名印度囚犯

据半岛电视台中文网2月21日报道，印度外交部表示，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼访问新德里期间，在印度总理莫迪提出要求后，沙特将释放850名印度人。
沙特监狱关押的印度罪犯人数在全球排首位。印度外交部数据显示，截至2019年1月，共有2224名印度人因涉嫌谋杀，绑架，贿赂，作弊以及与毒品和酒精有关的罪行被判入狱。
约有270万印度人在沙特，这也是该国最大的外籍人士社区，其中许多人在建筑，家政服务和零售业等低薪工作岗位上工作。
印度外交部发言人在一条推文中说：“应总理莫迪的要求，沙特王储已下令释放沙特监狱的850名印度囚犯。”
据巴基斯坦新闻部长称，18日，沙特下令释放约2100名巴基斯坦囚犯。
王储萨勒本周早些时候访问了巴基斯坦（印度的地区竞争对手），之后回国，然后飞往新德里。
17日，沙特与巴基斯坦签署了价值200亿美元的投资协议。 沙特王储20日在新德里表示，他预计，未来两年，印度的投资机会将超过1000亿美元。
亚洲之行被认为是沙特王储萨勒重建声誉的一部分，去年10月，沙特记者卡舒吉遭到杀害给王储萨勒带来了外交危机。
沙特官员否认王储萨勒下令在沙特领事馆谋杀卡舒吉的指控，但拘留了涉嫌谋杀的11名嫌疑人。
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