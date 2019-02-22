应莫迪要求 沙特将从监狱中释放850名印度囚犯





据半岛电视台中文网 2 月 21 日报道，印度外交部表示，沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼访问新德里期间，在印度总理莫迪提出要求后，沙特将释放 850 名印度人。

沙特监狱关押的印度罪犯人数在全球排首位。印度外交部数据显示，截至 2019 年 1 月，共有 2224 名印度人因涉嫌谋杀，绑架，贿赂，作弊以及与毒品和酒精有关的罪行被判入狱。





约有 270 万印度人在沙特，这也是该国最大的外籍人士社区，其中许多人在建筑，家政服务和零售业等低薪工作岗位上工作。

印度外交部发言人在一条推文中说： “ 应总理莫迪的要求，沙特王储已下令释放沙特监狱的 850 名印度囚犯。 ”

据巴基斯坦新闻部长称， 18 日，沙特下令释放约 2100 名巴基斯坦囚犯。

王储萨勒本周早些时候访问了巴基斯坦（印度的地区竞争对手），之后回国，然后飞往新德里。

17 日，沙特与巴基斯坦签署了价值 200 亿美元的投资协议。 沙特王储 20 日在新德里表示，他预计，未来两年，印度的投资机会将超过 1000 亿美元。

亚洲之行被认为是沙特王储萨勒重建声誉的一部分，去年 10 月，沙特记者卡舒吉遭到杀害给王储萨勒带来了外交危机。

沙特官员否认王储萨勒下令在沙特领事馆谋杀卡舒吉的指控，但拘留了涉嫌谋杀的 11 名嫌疑人。





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