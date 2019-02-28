印高官要求莫迪暂停政治活动 直至被俘飞行员回国

阿卜杜拉在推特上写道： “ 当我们的飞行员被巴基斯坦俘虏时，（莫迪）不能花着纳税人的钱像往常一样在全国各地进行政治演讲。 ”





据《印度时报》报道，不仅如此，阿卜杜拉还呼吁巴基斯坦好好对待印军飞行员。 “ 同时，请巴基斯坦对待他就像你们所希望的我们如何对待你们的军人一样，如果他不幸在边境这边被俘虏的话。 ”

当天，印度国大党主席甘地也在推特上对被俘飞行员的安全问题表达了关心。 “ 我很遗憾听到我们勇敢的印度空军飞行员失踪。我希望他能尽快回家，不受到伤害。在如此困难时期，我们一直支持我们的武装部队。 ” 甘地写道。

当地时间

27

日，巴基斯坦军方发言人称，巴基斯坦空军击落了两架进入巴领空的印军飞机，俘虏了一名印军飞行员。随后，巴官方还发布了一段印度被俘飞行员的视频。印军当天也证实，一名飞行员失踪。

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