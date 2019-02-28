古巴新宪法不删“社会主义” 美国务卿发声明施压

24 日，古巴就巩固社会主义在该国地位的新宪法草案举行公投，草案以压倒性支持获得通过。然而，此次公投过程却被美国国务卿蓬佩奥妄称为 “ 政治剧场 ” ，非 “ 民主投票 ” 。蓬佩奥在 26 日的一份声明中还施压古巴称，新宪法坚持社会主义，阻碍经济改革的潜力。

作为回应，古巴外交部 27 日发表声明，谴责蓬佩奥的言论 “ 无礼 ” ，批评美国又想在西半球实行 “ 门罗主义 ” 。

据拉美通讯社报道，针对蓬佩奥的指责，古巴外交部 27 日在古共中央委员会机关报《格拉玛报》发表声明。





声明说，蓬佩奥的言论是深深扎根于美国现政府外交政策中帝国主义意识形态的一种表达，也体现了美国想要在西半球再次实行 “ 门罗主义 ” 的企图。

古巴外交部强调，古巴人民在 24 日的公投中大声、清晰与雄辩地表达了对新宪法的支持， “ 他们自由地表达了支持社会主义建设的意愿。 ”

古巴外交部说，美国国务院必须停止干涉其他国家的内政与选举进程。美国政府无视指导主权国家间关系的准则，这是一种违反国际法的狂热。

“ 门罗主义 ” ，出自 1823 年时任美国总统门罗提出的 “ 美洲是美洲人的美洲 ” 宣言，虽几经衍变，但长期是美国对拉美政策内核，核心为 “ 美国优先 ” 。拉美国家近两年普遍感受到 “ 门罗主义 ” 抬头，美国从以前的诱惑、拉拢到现在的威胁、恐吓，干涉更直接，如今的委内瑞拉乱局就是一例。

当地时间 24 日，古巴就新宪法草案举行公投，并获得压倒性支持而通过。这是自 1976 年现行宪法颁布以来，古巴人民首次投票通过新宪法。

据介绍，新宪法草案将现行宪法中的 137 个条款增加到 229 个，并进行 760 处修改；确认了社会主义作为国家意识形态具有不可改变的地位；坚持古巴共产党是社会和国家的主导执政力量，是国家唯一的政党；规定国家元首任职年限为两年至五年，可连任一次，最长任期为 10 年，并引入总理职位。

草案首次承认私有经济合法化及私人财产权，并把为外国投资提供保障写入新宪法草案。并提出，古巴是一个保证宗教信仰自由的世俗国家，古巴公民在获得其它国家国籍时将不再失去现有国籍，还为同性婚姻敞开大门。

据半岛电视台介绍，在这次投票中， 85.85% 的人赞成新宪法，仅有 9% 的人反对。

新宪法草案通过后，古巴外长称，这是对华盛顿质疑者一直谈论社会主义终结的最有力回击，他们的政策已失败 60 多年。

据法新社报道，蓬佩奥 26 日随即对此次公投提出质疑，他在一份声明中声称，任何人都不应该被（公投）这种做法所愚弄，这只是为延续 “ 一党专政 ” 提供借口， “ 整个公投过程就像一个精心管理的政治剧场（ political theater ），压制公众辩论 ” 。





蓬佩奥的言论延续了这位昔日的美国中情局局长对古巴向来的敌意。公投前夕，另一支拉美地区重要的反美力量 —— 委内瑞拉，其政局正因美国的公开干预陷入动荡。蓬佩奥 23 日曾公开叫嚣，美国支持委内瑞拉、古巴和尼加瓜拉更换政府。

2015 年，在美国时任总统奥巴马任内，美古实现历史性的关系正常化，两国分别在华盛顿与哈瓦那开设大使馆。不过，到了特朗普上台后，双边关系又走向恶化。

蓬佩奥在 26 日的声明中还声称，新宪法坚持社会主义，阻碍经济改革的潜力。

据半岛电视台分析，古巴的新宪法将使私人财产合法化，并促进外国投资，使之符合古巴政府过去几年为鼓励创业与投资而实施的经济改革。

美国明尼苏达州古斯塔夫

·

阿道夫大学（

Gustavus Adolphus College

）客座教授阿图罗

·

洛佩兹

-

莱维（

Arturo Lopez-Levy

）表示，新宪法为进一步改革以建设

“

综合混合经济

”

（

comprehensive mixed economy

）打开了大门。阿图罗曾于

1992

年至

1994

年在古巴政府担任政治分析人士。

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