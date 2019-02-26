美国再制裁马杜罗政府 彭斯面见委反对派领导人

据新华社报道，25日，美国财政部宣布对委内瑞拉4个州的州长实施制裁。美国财政部发表声明称，受到制裁的四名官员支持委内瑞拉总统马杜罗，阻碍“人道主义援助”物资进入委内瑞拉。
受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
美国提供的“人道主义援助”物资近日分别抵达委内瑞拉邻国哥伦比亚、巴西边境，美方希望物资进入委内瑞拉。马杜罗政府则拒绝接受美国“人道主义援助”，指责美方提供“援助”是为军事干预做准备，并要求美国取消对委制裁。
委议会主席、反对派领导人瓜伊多23日试图从哥伦比亚和巴西边境向委境内强行运送美国“人道主义援助”物资，但物资并未通过委军方把守的边境线。
上个月，瓜伊多宣布自己为“临时总统”，并以去年夏天的大选投票结果被操纵为由要求重新举行大选。
另据环球网报道，由拉美国家巴西、阿根廷和加拿大等14国组成的“利马集团”25日齐聚哥伦比亚首都波哥大召开峰会，美国副总统彭斯也到会出席，讨论不断深化的危机，并首次会见瓜伊多。
彭斯在讲话中敦促地区伙伴国冻结由马杜罗控制的石油资产，将收益转交瓜伊多，并限制马杜罗核心支持者的签证。
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