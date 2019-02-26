    • 2019年2月26日

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    美国再制裁马杜罗政府 彭斯面见委反对派领导人

    星期二, 二月 26, 2019

    据新华社报道，25日，美国财政部宣布对委内瑞拉4个州的州长实施制裁。美国财政部发表声明称，受到制裁的四名官员支持委内瑞拉总统马杜罗，阻碍人道主义援助物资进入委内瑞拉。
    　　
    受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

    美国提供的人道主义援助物资近日分别抵达委内瑞拉邻国哥伦比亚、巴西边境，美方希望物资进入委内瑞拉。马杜罗政府则拒绝接受美国人道主义援助，指责美方提供援助是为军事干预做准备，并要求美国取消对委制裁。
    　　
    委议会主席、反对派领导人瓜伊多23日试图从哥伦比亚和巴西边境向委境内强行运送美国人道主义援助物资，但物资并未通过委军方把守的边境线。
    　　
    上个月，瓜伊多宣布自己为临时总统，并以去年夏天的大选投票结果被操纵为由要求重新举行大选。
    　　
    另据环球网报道，由拉美国家巴西、阿根廷和加拿大等14国组成的利马集团”25日齐聚哥伦比亚首都波哥大召开峰会，美国副总统彭斯也到会出席，讨论不断深化的危机，并首次会见瓜伊多。
    　　
    彭斯在讲话中敦促地区伙伴国冻结由马杜罗控制的石油资产，将收益转交瓜伊多，并限制马杜罗核心支持者的签证。

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