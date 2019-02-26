大学录取是否考虑种族因素？民调称73%美国人说不

据美国中文网报道，近年来，教育平权、种族配额引起越来越多的争议。哈佛大学被控在录取过程中歧视亚裔申请者的案件，还在等待联邦法官的判决，因相同原因被起诉的还有北卡大学教堂山分校。据皮尤研究中心 25 日民调， 73% 的美国人都认为大学不应在招生时考虑种族因素。

据报道，民调显示， 19% 的美国人认为，族裔应该是学校做出招生决定时的次要依据之一，只有 7% 的人认为这应该成为重要因素。





至于到底什么应该是大学录取时的首要考虑因素，皮尤在调查中给出了 8 个选项。结果，有 67% 的人都认为，高中成绩应该是最重要的，其次是 SAT 等标准考试成绩、社区服务经历等。种族在总体重要性排名中名列倒数第二，仅高于性别。

无论是哪个族裔的受访者，反对大学考虑种族因素的人都占一半以上。据报道，从受教育程度来说，越是教育水平高的人，越支持大学考虑种族因素 —— 至少作为次要因素。从政治倾向来看，共和党支持者则更加反对种族被纳入考虑范围。

作为最大的在美亚裔群体，华裔近年来一直是反对教育平权最积极的人群之一。据近期对 2016 年大选后多个族裔民调结果的研究，年轻一代的华裔、尤其是正值读大学年纪的华裔，都更倾向于支持教育平权。

报道称，在

18

至

24

岁的华裔中，有

68%

的受访者都表示，平权政策对于促进少数族裔权益利大于弊，这其中包括在美国出生和在外国出生的华裔。在年龄超过

35

岁的华裔中，有

46%

的人这样认为。

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