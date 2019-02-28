谷歌和高通在5G领域联手对抗苹果

据日经中文网2月28日报道，为了对抗苹果，谷歌和高通正在“5G”方面拉近距离。在支持5G的智能手机领域，搭载高通半导体和谷歌操作系统的终端开发处于领先地位。以苹果为共同敌人的2家公司的“联盟”或将改变行业的竞争环境。
“我很高兴，能与高通共同打造充满活力的5G经济圈”，在“MWC19巴塞罗那”展会的高通新闻发布会上，谷歌副总裁鲍勃·博彻斯（Bob Borchers）作为嘉宾亮相。与终端企业关系深厚的高通与软件公司联合举行记者会实属罕见。
高通在手机半导体和通信技术领域掌握较高份额。2家公司的相关人士针对此次记者均表示，“5G智能手机将两者拉到一起”。现阶段宣布上市的5G手机几乎全都采用高通的半导体，操作系统则全部采用谷歌的“安卓”。2家公司抱有作为开辟5G时代幕后英雄的自负。
此外，2家公司在“苹果的敌人”这一点上也具有一致的利害关系。
高通在手机半导体市场具有压倒性优势，而苹果则一直在加强半导体技术的自主开发。双方围绕手机相关专利展开激烈的诉讼大战，最终苹果从2018年的新产品开始不再采用高通的半导体。在手机操作系统方面，谷歌以苹果为最大竞争对手。在智能手机终端业务上，谷歌处于追赶苹果的地位。
苹果在5G领域处于劣势。取代高通的英特尔预计2019年底之前无法供应5G半导体。有分析认为，苹果在年内推出支持5G的iPhone的可能性接近于零。另一方面，与高通和谷歌存在关联的终端最快将从2019年5月开始上市。
在“联盟”中，研发操作系统的谷歌尤其将这一领先视为良机。在高通的记者会上，谷歌高管表示，“5G手机的发展最终将取决于APP的开发在多大程度上取得进展”，认为在iPhone的5G空白期强化相关软件，以抢在苹果前头。
在APP开发的世界里，苹果的优势十分稳固。加拿大一家虚拟现实（VR）软件公司表示，“安卓终端的硬件参数各不相同，工作起来很难。一般来说，新作品都是在严格的iPhone参数之下先出苹果版本”。
在刚刚开始的5G领域，谷歌和高通能在多大程度上获得支配力仍是未知数。但是，苹果的迟到或将给本公司引以为傲的“经济圈”带来意想不到的破绽。
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