谷歌和高通在5G领域联手对抗苹果

据日经中文网 2 月 28 日报道，为了对抗苹果，谷歌和高通正在 “5G” 方面拉近距离。在支持 5G 的智能手机领域，搭载高通半导体和谷歌操作系统的终端开发处于领先地位。以苹果为共同敌人的 2 家公司的 “ 联盟 ” 或将改变行业的竞争环境。

“ 我很高兴，能与高通共同打造充满活力的 5G 经济圈 ” ，在 “MWC19 巴塞罗那 ” 展会的高通新闻发布会上，谷歌副总裁鲍勃 · 博彻斯（ Bob Borchers ）作为嘉宾亮相。与终端企业关系深厚的高通与软件公司联合举行记者会实属罕见。

高通在手机半导体和通信技术领域掌握较高份额。 2 家公司的相关人士针对此次记者均表示， “5G 智能手机将两者拉到一起 ” 。现阶段宣布上市的 5G 手机几乎全都采用高通的半导体，操作系统则全部采用谷歌的 “ 安卓 ” 。 2 家公司抱有作为开辟 5G 时代幕后英雄的自负。

此外， 2 家公司在 “ 苹果的敌人 ” 这一点上也具有一致的利害关系。

高通在手机半导体市场具有压倒性优势，而苹果则一直在加强半导体技术的自主开发。双方围绕手机相关专利展开激烈的诉讼大战，最终苹果从 2018 年的新产品开始不再采用高通的半导体。在手机操作系统方面，谷歌以苹果为最大竞争对手。在智能手机终端业务上，谷歌处于追赶苹果的地位。





苹果在 5G 领域处于劣势。取代高通的英特尔预计 2019 年底之前无法供应 5G 半导体。有分析认为，苹果在年内推出支持 5G 的 iPhone 的可能性接近于零。另一方面，与高通和谷歌存在关联的终端最快将从 2019 年 5 月开始上市。

在 “ 联盟 ” 中，研发操作系统的谷歌尤其将这一领先视为良机。在高通的记者会上，谷歌高管表示， “5G 手机的发展最终将取决于 APP 的开发在多大程度上取得进展 ” ，认为在 iPhone 的 5G 空白期强化相关软件，以抢在苹果前头。

在 APP 开发的世界里，苹果的优势十分稳固。加拿大一家虚拟现实（ VR ）软件公司表示， “ 安卓终端的硬件参数各不相同，工作起来很难。一般来说，新作品都是在严格的 iPhone 参数之下先出苹果版本 ” 。

在刚刚开始的

5G

领域，谷歌和高通能在多大程度上获得支配力仍是未知数。但是，苹果的迟到或将给本公司引以为傲的

“

经济圈

”

带来意想不到的破绽。

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