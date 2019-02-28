莫迪组织1000万人视频会议：团结的印度必胜





昨天巴基斯坦报复性击落印军战机并俘虏印度飞行员后，全世界都在等待印度和莫迪会如何反应。

2 月 28 日，执政党人民党组织了一场自诩是 “ 全球最大的一场视频会议 ” 。在这场大选动员活动上，莫迪表示印度会警惕巴基斯坦， “ 印度团结起来，必将胜利 ” （ India will fight ， win as one ）。但并未提及具体的对巴基斯坦的措施。

据印度新德里电视台（ NDTV ） 2 月 28 日报道，莫迪与号称来自全印 1.5 万个地点的 1000 万党工和志愿者进行视频会议，主题是动员他们为接下来的大选努力。

但在进入正题之前，莫迪先点评了近期印巴局势。他表示，恐怖主义的目的是想停滞印度，无论代价如何，一个团结印度 “ 终将前进 ” 。但他没有提及对于巴基斯坦以及被俘飞行员的一事的具体措施。





莫迪在讲话一开始，提及了印巴近期在克什米尔地区的冲突，他表示，巴基斯坦的做法是想要分裂印度，因此人民要对政府有信心，不要相信巴基斯坦的假新闻。他号召印度人民团结起来，并警惕巴基斯坦，他表示，当务之急是 “ 不能打击国防部队士气 ” ，莫迪这样说道：

“…… 当敌人支持恐怖主义并对印度展开活动时，其目的是使印度的发展停滞。但我们必须团结一致，与我们的士兵站在一起，以确保有足够的力量，确保无论如何，我们的进步和奋斗不会停滞。印度感谢所有保护国家的人。正是因为他们的存在，国家才能达到新的发展水平。 ”

但他没有提及接下来对于巴基斯坦的具体措施，也没有提及巴基斯坦俘虏印度飞行员一事。 27 日，巴基斯坦击落印军有一架米格 -21Bison 战机，并俘虏一名印军飞行员。印度外交部随后喊话巴方，立即放人。





随后他进入正题，谈及接下来的大选以及未来几年人民党的施政目标。

莫迪告诉全人民党，以及全印度人民，他要将印度团结起来，建设一个美好的新的印度。他说，年轻人们正在改变印度，是时候为国家做出努力，他说：

“ 今天，印度的年轻人决心把印度带向新的高度 …… 为我们的国家做一些事情，为我们国家的进步工作！今天，印度正处于一个关键时刻，成功已经唾手可得。我们正走向伟大。我们所要做的就是努力，热情地工作，为国家的进步贡献自己的一份力量。 ”

他表示，人民党在 2014 年到 2019 年， “ 满足了印度人民的基本需求 ” ，接下来，人民党将 “ 满足印度人民的美好愿望 ” 。他表示，他要在未来几年，让印度成为 “ 世界上第三大经济体 ” 。

随后他动员全体人民党基层工作人员，让他们与 “ 所在地区的支持者和其他人 ” 进行更多的接触，解释人民党所做的出色工作。他同时要求，全国各地的展台工作人员之间应该有一场健康的竞争。他们应该有动力去结识尽可能多的人。他说，

一个团结的印度将站起来，一个团结的印度将奋斗，一个团结的印度发展，一个团结的印度将齐心战斗，一个团结的印度将走向胜利。

本次视频会议，人民党和其他印度公民可以通过特殊的 APP ，或者在社交媒体上与莫迪互动，提出自己的问题。该党宣称这是 “ 世界上最大的视频会议 ” 。 NDTV 称，莫迪总理的本次演讲的目标是调动公众的支持，激励党内工作人员为即将到来的选举努力奋斗。

这是印度总理莫迪在印巴克什米尔空战以后首度露面发表讲话，在莫迪进行这次千万人级别的党内动员前，有不少在野党和反对派人士指责莫迪 “ 在应该全国人民团结起来对抗巴基斯坦时去搞竞选 ” ，不过莫迪力排众议，依旧如期举行这场 “ 千万人大会议 ” 。

2

月

27

日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗发表讲话。他表示，巴军方的行为只是回击印度的空袭，作为独立主权国家，巴基斯坦别无选择。他呼吁印巴双方保持克制，判断失误导致的危险局势恐是双方都无法控制的。他表示双方应加强对话，协商解决冲突与争端。

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