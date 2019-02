莫迪组织1000万人视频会议：团结的印度必胜

昨天巴基斯坦报复性击落印军战机并俘虏印度飞行员后,全世界都在等待印度和莫迪会如何反应。

2 月 28 日,执政党人民党组织了一场自诩是 “ 全球最大的一场视频会议 ” 。在这场大选动员活动上,莫迪表示印度会警惕巴基斯坦, “ 印度团结起来,必将胜利 ” ( India will fight , win as one )。但并未提及具体的对巴基斯坦的措施。

据印度新德里电视台( NDTV ) 2 月 28 日报道,莫迪与号称来自全印 1.5 万个地点的 1000 万党工和志愿者进行视频会议,主题是动员他们为接下来的大选努力。

但在进入正题之前,莫迪先点评了近期印巴局势。他表示,恐怖主义的目的是想停滞印度,无论代价如何,一个团结印度 “ 终将前进 ” 。但他没有提及对于巴基斯坦以及被俘飞行员的一事的具体措施。





莫迪在讲话一开始,提及了印巴近期在克什米尔地区的冲突,他表示,巴基斯坦的做法是想要分裂印度,因此人民要对政府有信心,不要相信巴基斯坦的假新闻。他号召印度人民团结起来,并警惕巴基斯坦,他表示,当务之急是 “ 不能打击国防部队士气 ” ,莫迪这样说道:

“…… 当敌人支持恐怖主义并对印度展开活动时,其目的是使印度的发展停滞。但我们必须团结一致,与我们的士兵站在一起,以确保有足够的力量,确保无论如何,我们的进步和奋斗不会停滞。印度感谢所有保护国家的人。正是因为他们的存在,国家才能达到新的发展水平。 ”

但他没有提及接下来对于巴基斯坦的具体措施,也没有提及巴基斯坦俘虏印度飞行员一事。 27 日,巴基斯坦击落印军有一架米格 -21Bison 战机,并俘虏一名印军飞行员。印度外交部随后喊话巴方,立即放人。





随后他进入正题,谈及接下来的大选以及未来几年人民党的施政目标。

莫迪告诉全人民党,以及全印度人民,他要将印度团结起来,建设一个美好的新的印度。他说,年轻人们正在改变印度,是时候为国家做出努力,他说:

“ 今天,印度的年轻人决心把印度带向新的高度 …… 为我们的国家做一些事情,为我们国家的进步工作!今天,印度正处于一个关键时刻,成功已经唾手可得。我们正走向伟大。我们所要做的就是努力,热情地工作,为国家的进步贡献自己的一份力量。 ”

他表示,人民党在 2014 年到 2019 年, “ 满足了印度人民的基本需求 ” ,接下来,人民党将 “ 满足印度人民的美好愿望 ” 。他表示,他要在未来几年,让印度成为 “ 世界上第三大经济体 ” 。

随后他动员全体人民党基层工作人员,让他们与 “ 所在地区的支持者和其他人 ” 进行更多的接触,解释人民党所做的出色工作。他同时要求,全国各地的展台工作人员之间应该有一场健康的竞争。他们应该有动力去结识尽可能多的人。他说,

一个团结的印度将站起来,一个团结的印度将奋斗,一个团结的印度发展,一个团结的印度将齐心战斗,一个团结的印度将走向胜利。

本次视频会议,人民党和其他印度公民可以通过特殊的 APP ,或者在社交媒体上与莫迪互动,提出自己的问题。该党宣称这是 “ 世界上最大的视频会议 ” 。 NDTV 称,莫迪总理的本次演讲的目标是调动公众的支持,激励党内工作人员为即将到来的选举努力奋斗。

这是印度总理莫迪在印巴克什米尔空战以后首度露面发表讲话,在莫迪进行这次千万人级别的党内动员前,有不少在野党和反对派人士指责莫迪 “ 在应该全国人民团结起来对抗巴基斯坦时去搞竞选 ” ,不过莫迪力排众议,依旧如期举行这场 “ 千万人大会议 ” 。

2

月

27

日,巴基斯坦总理伊姆兰·汗发表讲话。他表示,巴军方的行为只是回击印度的空袭,作为独立主权国家,巴基斯坦别无选择。他呼吁印巴双方保持克制,判断失误导致的危险局势恐是双方都无法控制的。他表示双方应加强对话,协商解决冲突与争端。

