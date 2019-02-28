    • 2019年2月28日

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    莫迪组织1000万人视频会议：团结的印度必胜

    星期四, 二月 28, 2019

    昨天巴基斯坦报复性击落印军战机并俘虏印度飞行员后，全世界都在等待印度和莫迪会如何反应。
    　　
    228日，执政党人民党组织了一场自诩是全球最大的一场视频会议。在这场大选动员活动上，莫迪表示印度会警惕巴基斯坦，印度团结起来，必将胜利India will fightwin as one）。但并未提及具体的对巴基斯坦的措施。
    　　
    据印度新德里电视台（NDTV228日报道，莫迪与号称来自全印1.5万个地点的1000万党工和志愿者进行视频会议，主题是动员他们为接下来的大选努力。
    　　
    但在进入正题之前，莫迪先点评了近期印巴局势。他表示，恐怖主义的目的是想停滞印度，无论代价如何，一个团结印度终将前进。但他没有提及对于巴基斯坦以及被俘飞行员的一事的具体措施。

    莫迪在讲话一开始，提及了印巴近期在克什米尔地区的冲突，他表示，巴基斯坦的做法是想要分裂印度，因此人民要对政府有信心，不要相信巴基斯坦的假新闻。他号召印度人民团结起来，并警惕巴基斯坦，他表示，当务之急是不能打击国防部队士气，莫迪这样说道：
    　　
    “……当敌人支持恐怖主义并对印度展开活动时，其目的是使印度的发展停滞。但我们必须团结一致，与我们的士兵站在一起，以确保有足够的力量，确保无论如何，我们的进步和奋斗不会停滞。印度感谢所有保护国家的人。正是因为他们的存在，国家才能达到新的发展水平。
    　　
    但他没有提及接下来对于巴基斯坦的具体措施，也没有提及巴基斯坦俘虏印度飞行员一事。27日，巴基斯坦击落印军有一架米格-21Bison战机，并俘虏一名印军飞行员。印度外交部随后喊话巴方，立即放人。

    随后他进入正题，谈及接下来的大选以及未来几年人民党的施政目标。
    　　
    莫迪告诉全人民党，以及全印度人民，他要将印度团结起来，建设一个美好的新的印度。他说，年轻人们正在改变印度，是时候为国家做出努力，他说：
    　　
    今天，印度的年轻人决心把印度带向新的高度……为我们的国家做一些事情，为我们国家的进步工作！今天，印度正处于一个关键时刻，成功已经唾手可得。我们正走向伟大。我们所要做的就是努力，热情地工作，为国家的进步贡献自己的一份力量。
    　　
    他表示，人民党在2014年到2019年，满足了印度人民的基本需求，接下来，人民党将满足印度人民的美好愿望。他表示，他要在未来几年，让印度成为世界上第三大经济体
    　　
    随后他动员全体人民党基层工作人员，让他们与所在地区的支持者和其他人进行更多的接触，解释人民党所做的出色工作。他同时要求，全国各地的展台工作人员之间应该有一场健康的竞争。他们应该有动力去结识尽可能多的人。他说，
    　　
    一个团结的印度将站起来，一个团结的印度将奋斗，一个团结的印度发展，一个团结的印度将齐心战斗，一个团结的印度将走向胜利。
    　　
    本次视频会议，人民党和其他印度公民可以通过特殊的APP，或者在社交媒体上与莫迪互动，提出自己的问题。该党宣称这是世界上最大的视频会议NDTV称，莫迪总理的本次演讲的目标是调动公众的支持，激励党内工作人员为即将到来的选举努力奋斗。
    　　
    这是印度总理莫迪在印巴克什米尔空战以后首度露面发表讲话，在莫迪进行这次千万人级别的党内动员前，有不少在野党和反对派人士指责莫迪在应该全国人民团结起来对抗巴基斯坦时去搞竞选，不过莫迪力排众议，依旧如期举行这场千万人大会议
    　　
    227日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗发表讲话。他表示，巴军方的行为只是回击印度的空袭，作为独立主权国家，巴基斯坦别无选择。他呼吁印巴双方保持克制，判断失误导致的危险局势恐是双方都无法控制的。他表示双方应加强对话，协商解决冲突与争端。

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